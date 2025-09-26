Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, ζητά να γίνει αποδεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή του γιου του και πλήρη ιατροδικαστική έρευνα.

Με δημόσια παρέμβασή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, απηύθυνε κάλεσμα στην Πολιτεία, την κυβέρνηση και τη Δικαιοσύνη να ανταποκριθούν στο αίτημα του Πάνου Ρούτσι.

Ο κ. Φάμελλος ζήτησε να γίνει πλήρως δεκτό το αίτημα για την εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι, Ντένι, και την πραγματοποίηση ολοκληρωμένης ιατροδικαστικής έρευνας.

Όπως τόνισε, από την πρώτη στιγμή που είχε επισκεφθεί τον κ. Ρούτσι, ξεκαθάρισε πως το κόμμα του συμπαρίσταται πλήρως στον αγώνα του για την Αλήθεια.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σημείωσε ότι κανείς δεν έχει να φοβηθεί την Αλήθεια, ενώ ανέφερε ότι η κοινωνία απαιτεί διαφάνεια και αντιστέκεται στη συσκότιση Μητσοτάκη.