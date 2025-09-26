Η ταινία «Αρκάντια» του Γιώργου Ζώη επιλέχθηκε ως η επίσημη πρόταση της Ελλάδας για το Βραβείο Oscar Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους στην 98η διοργάνωση της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Η ταινία «Αρκάντια» του Γιώργου Ζώη αποτελεί την ελληνική υποψηφιότητα για τα βραβεία OSCAR 2025.

Η επιλογή έγινε από ενδεκαμελή επιτροπή, διορισμένη από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Η ταινία κρίθηκε ως άρτια και διακριτή, εκπροσωπώντας τον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο.

Η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία και εγκρίθηκε από τον Υφυπουργό Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα.

Το Υπουργείο Πολιτισμού διασφαλίζει την έγκαιρη ολοκλήρωση των διαδικασιών συμμετοχής στα βραβεία.

Πιο αναλυτικά

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού, η ταινία μυθοπλασίας «Αρκάντια» σε σκηνοθεσία Γιώργου Ζώη θα αποτελέσει την επίσημη ελληνική συμμετοχή για το Βραβείο OSCAR Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους. Η επιλογή της ταινίας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 98ης διοργάνωσης της Ακαδημίας Κινηματογράφου των ΗΠΑ.

Όπως ορίζεται από το άρθρο 35 του ν. 3905/2010 και σχετική υπουργική απόφαση, η πρόταση για την ελληνική υποψηφιότητα γίνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Η διαδικασία βασίζεται στη γνωμοδότηση ενδεκαμελούς Επιτροπής που συστήνεται ειδικά για τον σκοπό αυτό, με τα μέλη της να υποδεικνύονται από κινηματογραφικούς φορείς.

Για το 2025, η Επιτροπή συγκροτήθηκε με απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού. Μετά από αναλυτική συζήτηση, η πλειοψηφία των μελών πρότεινε το κινηματογραφικό έργο «Αρκάντια» ως την επίσημη υποψηφιότητα της χώρας.

Το σκεπτικό της απόφασης ανέφερε πως η ταινία διαθέτει αρτιότητα και διακριτό στίγμα, χωρίς να υστερεί ως προς την παράμετρο της ελληνικότητας. Εκπροσωπεί επάξια τον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο, ενώ έχει αποκτήσει διεθνή ορατότητα μέσω της συμμετοχής της σε σημαντικά φεστιβάλ του εξωτερικού.

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας έκανε αποδεκτή τη γνωμοδότηση της Επιτροπής και υπέγραψε τη σχετική απόφαση.

Το Υπουργείο Πολιτισμού τονίζει ότι μεριμνά για την έγκαιρη ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών, προκειμένου η Ελλάδα να εκπροσωπηθεί στη 98η τελετή απονομής των βραβείων OSCAR, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.