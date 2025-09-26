Ο βραβευμένος ηθοποιός Daniel Day-Lewis θα βρεθεί στην Αθήνα για την πανελλήνια πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμώνη», σε σκηνοθεσία του γιου του Ronan Day-Lewis, με τα έσοδα να διατίθενται για την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών / Πόρτα Ανοιχτή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των διοργανωτών, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Daniel Day-Lewis θα παραβρεθεί στην Αθήνα, στην πανελλήνια πρεμιέρα της ταινίας Ανεμώνη, που υπογράφει σε σενάριο και σκηνοθεσία ο γιος του, Ronan Day-Lewis.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2025, στις 19:00, στην Αίθουσα Τριάντη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, στο πλαίσιο του 31ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας.

Όπως ανακοινώθηκε, ο Daniel Day-Lewis και ο Ronan Day-Lewis θα βρίσκονται στην προβολή, με τα έσοδα της βραδιάς να διατίθενται εξ ολοκλήρου για την ενίσχυση της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών / Πόρτα Ανοιχτή.

Η ταινία Ανεμώνη αποτελεί το κινηματογραφικό ντεμπούτο του Ronan Day-Lewis και παρουσιάζει την ιστορία ενός άνδρα που, ζώντας απομονωμένος, έρχεται αντιμέτωπος με τον αδελφό του σχετικά με το μυστήριο μιας εξαφάνισης πριν από δέκα χρόνια. Η διανομή της ταινίας στην Ελλάδα θα γίνει από την εταιρεία Tanweer.

Η στενή σχέση του Daniel Day-Lewis με την Πόρτα Ανοιχτή ξεκίνησε το 1989, όταν, με αφορμή την ταινία My left foot, επισκέφτηκε για πρώτη φορά την Αθήνα και γνώρισε από κοντά τα παιδιά της Εταιρείας. Έκτοτε, ο ηθοποιός στηρίζει σταθερά το έργο του φορέα, παραβρίσκεται σε κάθε πρεμιέρα ταινίας του στην Αθήνα και διατηρεί στενούς δεσμούς με τα παιδιά της Πόρτας Ανοιχτής.

Η τιμή εισιτηρίου για την πρεμιέρα ανέρχεται στα 50 ευρώ, ενώ για πληροφορίες κρατήσεων και αγορά εισιτηρίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον σύνδεσμο: https://webtics.megaron.gr/el/events/?eventid=3722

Το 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας θα διεξαχθεί από 1 έως 12 Οκτωβρίου, με τη στήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, του ΕΚΚΟΜΕΔ, της Nova, του ΟΠΑΝΔΑ του Δήμου Αθηναίων και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Οι προβολές θα φιλοξενηθούν σε αίθουσες όπως ΔΑΝΑΟΣ Ι, CINOBO ΟΠΕΡΑ Ι, ΑΣΤΟΡ, ΑΣΤΥ, ΤΡΙΑΝΟΝ, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Ολυμπία Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας και Στέγη Ιδρύματος Ωνάση.

Το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του φεστιβάλ είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο: https://media.interactive.netuse.gr/pegasus/Multimedia/pdf/31AIFF_OROLOGIO_2025_id42994216.pdf?fbclid=IwY2xjawNAq-5leHRuA2FlbQIxMABicmlkETE4cjdCZDRmU0l0TVFxMWxyAR6bYOlCWpHBSwHelP6TW67hvpssLvK1pA9B6jAY6nc2O266X4RDvvCg1oA9Wg_aem_fZl_nD4FfXnrbRLbSApriw