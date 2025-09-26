Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση θρίλερ στη Βοιωτία, όταν μία 62χρονη έθαψε τη μητέρα της σε λάκκο και εισέπραττε τη σύνταξή της.

Όπως ανέφερε τo ΜEGA, η 62χρονη που κατηγορείται ότι έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο για να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της φαίνεται ότι είχε προετοιμάσει σχέδιο διαφυγής, καθώς, σύμφωνα με μαρτυρία φίλης της, σχεδίαζε να φύγει στη Γερμανία τον Οκτώβριο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η 62χρονη ρωτούσε την φίλη της αν θα μπορούσε να την φιλοξενήσει στη Γερμανία και να δουλέψει εκεί, ενώ μάλιστα αποκαλύπτεται πως η γυναίκα είχε υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης.

Το χρονικό

Όλα ξεκίνησαν από μία καταγγελία και οι αστυνομικοί εντόπισαν τη σορό ηλικιωμένης γυναίκας θαμμένη σε αυτοσχέδιο λάκκο μέσα σε παλιό στάβλο.

Δράστης η 62χρονη κόρη της και διευθύντρια του ΚΕΠ Οινοφύτων, η οποία με τη βοήθεια ενός άνδρα επιχείρησε να κρύψει τον θάνατο της μητέρας της, με στόχο να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη και το επίδομα αναπηρίας της.

Σύμφωνα με την ίδια, η μητέρα της πέθανε το 2023 από παθολογικά αίτια και λόγω οικονομικών δυσκολιών αποφάσισε να αποκρύψει το γεγονός. Ομολόγησε ότι προσέλαβε αλλοδαπό εργάτη για να τη βοηθήσει να τη θάψει.

Η 62χρονη ισχυριζόταν ότι η μητέρα της είτε ζούσε με συγγενείς είτε φιλοξενούνταν σε δομή. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα, παρουσίαζε άλλη ηλικιωμένη γυναίκα ως τη μητέρα της.