Νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση της Θήβας, όπου μία 62χρονη δεν δήλωσε τον θάνατο της μητέρας της και την έθαψε σε έναν στάβλο δίπλα στο σπίτι της, προκειμένου να συνεχίσει να φαίνεται ζωντανή και να εισπράττει τη σύνταξη και τα επιδόματά της, έρχονται στο φως.

Η 62χρονη που κατηγορείται ότι έθαψε τη μητέρα της για να εισπράττει τη σύνταξη της και επιδόματα, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με έρευνα για ανθρωποκτονία με δόλο, καθώς αντιφατικές μαρτυρίες και ιατροδικαστικά ευρήματα περιπλέκουν την υπόθεση. Η ίδια δηλώνει, πως έθαψε την μητέρα της τον Αύγουστο του 2023. Ωστόσο, όπως αποκαλύπτεται μέσα από τα έγγραφα που έφερε στη δημοσιότητα το MEGA, η 62χρονη έγραφε φάρμακα στο ΑΜΚΑ της νεκρής μητέρας της έως τον Ιούλιο του 2025.

Μόνο στις 3 Ιουλίου έγιναν 14 συνταγογραφήσεις. Πρόκειται για φάρμακα αντιθρομβωτικά, διουρητικά, χάπια για την καρδιά, αλλά και το σάκχαρο.

Θα κληθεί για δεύτερη κατάθεση ο γιος της 62χρονης

Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα που 62χρονη υποστηρίζει, ότι έθαψε τη μητέρα της τον Αύγουστο του 2023, ο γιος της αναφέρει, ότι είχε να δει τη γιαγιά του από το 2021. Ο αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «Βήμα» και «Νέα», Βασίλης Λαμπρόπουλος, αποκάλυψε στην εκπομπή Live News, ότι ο γιος της 62χρονης αναμένεται να κληθεί για δεύτερη κατάθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου, οι Αρχές θέλουν να ερευνήσουν τους λόγους, που επί 5 χρόνια δεν είχε διαπιστώσει ότι η γιαγιά του είναι νεκρή και γιατί δεν είχε επισκεφτεί το σπίτι της, ενώ συνέχιζε να λαμβάνει χρήματα εκ μέρους της. Επιπλέον, ο αστυνομικός συντάκτης ανέφερε, πως ο εισαγγελέας και ο διοικητής του τμήματος Ασφαλείας της Τανάγρας πήγαν στο σημείο, όπου η 62χρονη είχε θάψει τη μητέρα της, για αυτοψία. Από εκεί πήραν δείγμα από το χώμα, ώστε να διαπιστωθεί ο χρόνος ταφής της ηλικιωμένης γυναίκας.

«Το διαζύγιό μας ήταν πολεμικό»

Αποκλειστικά στο MEGA μίλησε ο πρώην σύζυγος της 62χρονης, ο οποίος δηλώνει ευτυχής που εδώ και 16 χρόνια δεν έχει καμία επαφή μαζί της και πως το μόνο που τους ενώνει, είναι ο γιος τους, που σήμερα είναι 28 ετών. «Μετά τον χωρισμό έφυγα και κατέβηκα στην… και είμαι εγκαταστημένος και δεν έχω καμία επαφή. Είμαι ευτυχής που δεν έχουμε επαφή. Ο τρόπος που έγινε το διαζύγιο ήταν πολεμικός. Δεν είχα καμία επαφή. Με τον … (γιο) είχα άριστες σχέσεις, αλλά ποτέ δεν συζητούσαμε το τι έκανε η γιαγιά, η μαμά ή οτιδήποτε άλλο, προς αποφυγήν εντάσεων. Δεν ήθελα κι εγώ να έχω επαφή, να τον φέρω σε δύσκολη θέση. Ήταν στη μέση και δεν θα έπαιζα εγώ αυτό το παιχνίδι».

Αυτό που επιβεβαιώνει, είναι πως ο γιος τους πριν από περίπου 4 χρόνια αποφάσισε για τους δικούς του προσωπικούς λόγους να απομακρυνθεί από την μητέρα του και να αραιώσει τις επισκέψεις στο σπίτι στο Κλειδί. «Ξέρω ότι ο … (γιος) δεν πήγαινε από αρχές του 2021. Είχα κι εγώ απορίες, ρώτησα μια – δύο φορές και μου λέει “δεν είναι η κατάσταση. Δεν θέλω να βλέπω κανέναν. Κάνει αυτό, κάνει εκείνο, κάνει τ’ άλλο η μητέρα” του. Τα έκοψα εγώ, γιατί δεν θέλω να τον φέρνω σε δύσκολη θέση. Το θέμα είναι να τον στηρίζεις. Είχε σχεδόν τελειώσει και είχε αρχίσει να εργάζεται και να είναι αυτεξούσιος και από εκεί και πέρα ο καθένας πήρε τον δρόμο του».

Ο γάμος τους κράτησε 9 χρόνια, με το ζευγάρι να κατοικεί τότε μόνιμα στην Αλεξανδρούπολη. Εκείνος ήταν διευθυντής κατασκευής δρόμων και εκείνη είχε διοριστεί στον δήμο Τυχερού Έβρου. «Έχει τελειώσει Νομική, είχε και ένα δικηγορικό γραφείο ένα μικρό διάστημα, που ούτε την είχα γνωρίσει ακόμη. Στην Θήβα μετά δεν πήγαινε καλά, το έκλεισε. Εδώ έδωσε εξετάσεις με το πτυχίο της Νομικής σε εξετάσεις του Δημοσίου και πέρασε. Εξαιρετικά υψηλό IQ, μην ψάχνετε να τα βρείτε αυτά. Εξαιρετικά υψηλό ΙQ. Αν το χρησιμοποιεί και για κακό, είναι μια άλλη ιστορία, που δεν θα το συζητήσουμε».

Το διαζύγιο τους ήταν επεισοδιακό, όπως λέει, με την τότε 46χρονη γυναίκα να παίρνει τον 12χρονο γιο τους και να μετακομίζουν μόνιμα στη Βοιωτία, στο σπίτι της μητέρας της, η οποία από τότε αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. «Φιλάσθενη, σοβαρά προβλήματα. Πριν δηλαδή ακόμα χωρίσω με την κυρία, η κυρία Φρόσω είχε χάσει το ένα μάτι. Δεν έβλεπε καθόλου. Έκανε αποκόλληση, απέτυχε η επέμβαση. Και απ’ το άλλο ελάχιστα έβλεπε. Ήταν υπέρβαρη. Είχε πολλά προβλήματα σάκχαρο και τέτοια, έπαιρνε χάπια και τέτοια. Δεν ξέρω τι ακριβώς».

«Ένα σπίτι 300.000 ευρώ το οποίο οικειοποιήθηκε»

Σε άλλο σημείο, ο πρώην σύζυγός της 62χρονης αναφέρθηκε και σε ένα σπίτι που είχαν στην Αλεξανδρούπολη: «Εκείνο που έχει σημασία, είναι ότι όλο αυτό που έγινε εκεί και γράφτηκε στο όνομα με δικά μου χρήματα και έγινε αυτή η επένδυση και γράφτηκε στο όνομά της (της 62χρονης), γιατί φοβόμασταν, ότι δεν θα φτάσουν τα χρήματα για να μπορούμε να πάρουμε δάνειο. Δεν έγινε κάτι τέτοιο κι όταν χωρίσαμε, επειδή ήταν στο όνομά της, πήγε και πήρε ένα δάνειο από την τράπεζα, δεν το εξόφλησε ποτέ και προφανώς το σπίτι βγήκε στον πλειστηριασμό. Εγώ είχα αποχωρήσει εντελώς, δεν ήθελα να ακούω κανέναν. Δεν ήθελα να έχω καμία μα καμία επαφή, ούτε συναισθηματική, ούτε τυπική από την στιγμή που χωρίσαμε και τέλειωσε και η ιστορία των οικονομικών με μια ζημιά της τάξεως 300.000 ευρώ για εμένα. Το σπίτι κάπου τόσο στοίχισε στην Αλεξανδρούπολη. Ό,τι ήταν να γίνει η ζημιά, έγινε. Είναι και το οικονομικό σε όλη την υπόθεση. Ένα σπίτι 300.000 ευρώ το οποίο οικειοποιήθηκε και μέχρι να κάνω εγώ αγωγή για να διεκδικήσω την ιδιοκτησία του σπιτιού, πήγε και πήρε δάνειο και δεν το πλήρωσε, τέλειωσε».

Είχε ξαναπαντρευτεί σε ηλικία 16 ετών

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της εκπομπής Live News, αυτός ήταν ο δεύτερος γάμος της, καθώς για πρώτη φορά παντρεύτηκε στα 16 της. Παράλληλα με τον έγγαμο βίο, σπούδασε Nομική. Στην συνέχεια άνοιξε δικό της δικηγορικό γραφείο στη Θήβα, ωστόσο αναγκάστηκε λίγο αργότερα να το κλείσει.

Συγγενής της 62χρονης δήλωσε:

– Μια χαρά είναι. Πανέξυπνη. Πρώην δικηγόρος ήταν. Είχε ανοίξει ένα διάστημα γραφείο στη Θήβα. Νομική είχε σπουδάσει. Τα ξέρει όλα απ’ έξω.

– Άρα δεν είναι ότι είχε χάσει τα λογικά της;

– Ναι σιγά. Αυτό θα το ισχυριστεί στο τέλος, για να πέσει στα «μαλακά». Πανέξυπνη. Σε μία κόλλα χαρτί σε τύλιγε. Ψεύτρα, θεατρίνα και πανέξυπνη.

Σε ηλικία περίπου 35 ετών μετακόμισε στην Αλεξανδρούπολη μαζί με τον δεύτερο σύζυγο της και εργάστηκε εκεί ως υπάλληλος του δήμου. Μετά το διαζύγιο επέστρεψε στη γενέτειρα της μαζί με τον τότε ανήλικο γιο της. Από το 2010 εργαζόταν στα ΚΕΠ Οινοφύτων, με την ίδια να παίρνει προαγωγές, να γίνεται προϊσταμένη της υπηρεσίας, παρά το γεγονός πως υπήρχαν καταγγελίες, ότι δεν ήταν εντάξει στα υπηρεσιακά της καθήκοντα.

Φέτος, στις αρχές του έτους με απόφαση Δημάρχου έγινε η μετάθεση της στο ΚΕΠ Δηλεσίου, με την 62χρονη να γίνεται και πάλι θέμα συζήτησης στο δημοτικό συμβούλιο. Η ίδια υποστηρίζει, πως τα 1.700 ευρώ που εισέπραττε μηνιαίως, δεν έφταναν λόγω συσσωρευμένων χρεών. Βέβαια, όπως αναγκάστηκε να παραδεχτεί εκ των υστέρων, λάμβανε παρανόμως για τουλάχιστον δύο χρόνια τη σύνταξη και το επίδομα αναπηρίας της νεκρής μητέρας της, ήτοι άλλα 1.400 ευρώ το μήνα.