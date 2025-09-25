Με ειδικές εξετάσεις στο χώμα του λάκκου που την είχε θάψει η 62χρονη κόρη της, αλλά και στα οστά της, θα βρεθεί το πότε και ενδεχομένως το πώς πέθανε η 91χρονη στην Θήβα.

Ο εισαγγελέας και ο διοικητής του Τμήματος Ασφαλείας Τανάγρας πήγαν για αυτοψία στο σημείο όπου η 62χρονη είχε θάψει τη μητέρα της. Από εκεί πήραν δείγμα από το χώμα, ώστε να διαπιστωθεί ο χρόνος ταφής της ηλικιωμένης γυναίκας. Στο MEGA η ιατροδικαστής ανθρωπολόγος, Αθηνά Εσκίογλου, η οποία εξήγησε την διαδικασία που θα ακολουθηθεί και ποια συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν.

«Αυτό που ελέγχουμε επιστημονικά, είναι ο ελάχιστος χρόνος που μπορεί να είναι κάποιος νεκρός και αυτό θα δώσει την δυνατότητα στην Αστυνομία να ελέγξει τους μάρτυρες, αν λένε αλήθεια ή όχι. Ο ελάχιστος χρόνος που άκουσα στην συγκεκριμένη υπόθεση κυμαίνεται από 2 έως 6-7 χρόνια. Για να το δούμε αυτό, πρέπει να γίνει ένας βιοχημικός έλεγχος στο χώμα που θάφτηκε η γυναίκα και ένας βιοχημικός έλεγχος στα οστά. Υπάρχουν περιπτώσεις που ακόμα και σε κάποιους μήνες έχει φύγει ο ιστός πάνω από τα οστά» είπε χαρακτηριστικά. Όσον αφορά στην τυχόν απόκλιση του αποτελέσματος με τον πραγματικό χρόνο θανάτου, η κ. Εσκίογλου απάντησε, ότι «μπορεί να είναι μήνες».

Η 62χρονη σχεδίαζε να φύγει από την Ελλάδα

Μαρτυρία που εξασφάλισε η εκπομπή του MEGA «Live News», αναφέρει ότι η 62χρονη σχεδίαζε να πάει στην Γερμανία. Συγκεκριμένα, η Αθηνά Φαρμάκη, κάτοικος Μονάχου και φίλη της 62χρονης από την Βοιωτία, μιλώντας στην εκπομπή είπε, ότι γνωρίζονταν από μικρά παιδιά, ήταν συμμαθήτριες. Κατόπιν, καθώς τα χρόνια πέρασαν, χάθηκε η επαφή μεταξύ των δύο γυναικών και επικοινώνησε ξανά η 62χρονη με την κ. Φαρμάκη φέτος τον Ιούνιο. «Μιλήσαμε για πολλά πράγματα. Με ρώτησε, αν μπορώ να την φιλοξενήσω στη Γερμανία, να δουλέψει και της είπα “ναι”. Τον Οκτώβριο θα ερχόμουν πάλι και θα ερχόταν μαζί μου. Μου είπε θα έβγαινε η σύνταξή της μέχρι τότε».

Όπως ανέφερε η φίλης της 62χρονης, της είχε πει ότι σκεφτόταν να πάρει και το γιο της μαζί στην Γερμανία και ρωτούσε ποιος ήταν ο βασικός μισθός. «Ήθελε να έρθει στην Γερμανία τον Οκτώβριο. Εμένα μου είπε, ότι μέχρι τον Οκτώβριο θα έχει βγει και η σύνταξή της και θα μπορεί να έρθει», είπε η κ. Φαρμάκη. «Τον Σεπτέμβριο ήρθε στο σπίτι μου λίγο αγχωμένη και μου είπε να μιλήσουμε λίγο μόνες μας. “Χρειάζομαι την βοήθειά σου”, μου είπε. Πήγαμε στο υπνοδωμάτιο μου, μιλήσαμε και μου είπε να πω στη μητέρα μου να πάει στο σπίτι, γιατί θα ερχόταν η Αστυνομία να δει τη μητέρα της και η μητέρα της είναι σε μία δομή και δεν μπορεί να την φέρει τόσο γρήγορα και επειδή παίρνει το επίδομα… Αλλά πρέπει να δούνε την μητέρα της σήμερα, αλλιώς θα την πάρει μαζί της η Αστυνομία», ανέφερε η φίλη της 62χρονης.

Η κ. Φαρμάκη σχολίασε, ότι όσα της είπε η 62χρονη ήταν πολύ πειστικά, αλλά όπως είπε, η μητέρα της δεν ήθελε να το κάνει αυτό. Η ίδια σημείωσε, ότι είναι πολύ απογοητευμένη από τα ψέματα που άκουσε. Η μητέρα της κ. Φαρμάκη υπήρξε φίλη της άτυχης 91χρονης που την έθαψε η κόρη της σε λάκκο, δήλωσε στην εκπομπή Live News: «Η κόρη της όταν πήγαινα κάτω στο σπίτι τους, να δω την μαμά της, την έβριζε και της έλεγε (η 62χρονη στη μητέρα της) “δεν σε κοιτάω”. Μου λέει η μάνα της “μου άδειασε το ψυγείο κάτω στο σπίτι, να μην έχει τίποτα να φάω και μου πήρε και το κλειδί πάνω, να μην μπορώ να πάω”, γιατί ανέβαινε τις σκάλες τότε». Όπως είπε η φίλη της 91χρονης, άκουσε με τα αυτιά της να λέει η 62χρονη στην μητέρα της: «Της έλεγε η κόρη της “δεν σε κοιτάω μωρή, γιατί τρως πολύ και δεν σε κοιτάω. Έτσι θα πεθάνεις”».