Με μπουνιές, σπρωξίματα και κινήσεις που θύμιζαν πάλη, δύο οδηγοί επιχείρησαν να λύσουν τις διαφορές τους σχετικά με την προτεραιότητα σε φανάρι στη Νέα Φιλαδέλφεια. Οι οδηγοί, ένας με μηχανή και ένας με αυτοκίνητο, ξεκίνησαν αρχικά με λογομαχία και, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ενώ περίμεναν στο φανάρι, συμφώνησαν σε ένα “ραντεβού” για να λύσουν τη διαφορά τους με ξύλο.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο που δημοσιεύτηκε το πρωί της Παρασκευής (26/09) στην ΕΡΤ, φαίνεται ότι οι δύο άνδρες άρχισαν να σπρώχνονται έντονα και πιάστηκαν στα χέρια, μέχρι που μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα βρέθηκαν στο έδαφος.

Τελικά, χρειάστηκε η παρέμβαση υπαλλήλου συνεργείου, μπροστά από το οποίο εκτυλίχθηκε το επεισόδιο, για να σταματήσει ο καυγάς.

Δείτε εδώ το βίντεο: