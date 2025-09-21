Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (20/9) στην παραλιακή στην περιοχή της Βούλας, όταν δύο αυτοκίνητα που οδηγούσαν 30χρονοι, συγκρούστηκαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα.

Ευτυχώς οι δύο άνδρες δεν τραυματίστηκαν και βγήκαν σώοι από τα οχήματά τους.

Κάτοικοι αναφέρουν ότι το συγκεκριμένο σημείο είναι καρμανιόλα και σημειώνονται συχνά πολλά τροχαία ατυχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, δεν έκαναν κόντρες τα δύο αυτοκίνητα μεταξύ τους, ωστόσο η ορατότητα σε εκείνο το σημείο είναι ιδιαίτερα περιορισμένη.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστή η ταχύτητα με την οποία έτρεχαν τα αυτοκίνητα, ενώ το ένα καταστράφηκε ολοσχερώς από τη σύγκρουση.