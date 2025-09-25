Η κυβέρνηση της Σλοβενίας ανακοίνωσε σήμερα την απαγόρευση εισόδου στο έδαφός της του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η απόφαση αυτή έρχεται σε συνέχεια της επίσημης αναγνώρισης της Παλαιστίνης από τη Σλοβενία το προηγούμενο έτος, καθώς και των πρόσφατων απαγορεύσεων εισόδου σε δύο ακροδεξιούς Ισραηλινούς υπουργούς.

Δέσμευση στο διεθνές δίκαιο

Η υφυπουργός Εξωτερικών, Νέβα Γκράσιτς, δήλωσε ότι «με αυτή την ενέργεια η Σλοβενία επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στο διεθνές δίκαιο, στις καθολικές αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε μια διεπόμενη από αρχές και συνέπεια εξωτερική πολιτική», σύμφωνα με ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της κυβέρνησης στην πλατφόρμα X.

Εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ

Η Σλοβενία, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχε επιβάλει εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ τον Αύγουστο και απαγόρευσε τις εισαγωγές προϊόντων που παράγονται σε παλαιστινιακά εδάφη τα οποία κατέχει το Ισραήλ. Όπως τόνισε η Γκράσιτς, η απόφαση για τον Νετανιάχου ελήφθη επειδή κατηγορείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου στη Γάζα.

Η υφυπουργός σημείωσε επίσης ότι «η κοινή γνώμη γνωρίζει για τις υπό εξέλιξη διαδικασίες σε βάρος του για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας». Σχολίασε ακόμη πως «με την απόφαση αυτή, η κυβέρνηση στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στο κράτος του Ισραήλ ότι η Σλοβενία αναμένει συνεπή συμμόρφωση με τις αποφάσεις διεθνών δικαστηρίων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου».

Ενίσχυση μέτρων και ανθρωπιστική βοήθεια

Η Σλοβενία, μικρή χώρα των Άλπεων και μέλος της ΕΕ, έχει ταχθεί υπέρ της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, ενώ έχει ενισχύσει τις παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα. Τον Ιούλιο, η κυβέρνηση έθεσε σε εφαρμογή εμπάργκο στις εξαγωγές, εισαγωγές και μεταφορά όπλων από και προς το Ισραήλ.

Ανεπιθύμητοι υπουργοί

Λίγο νωρίτερα, είχε κηρύξει ανεπιθύμητα πρόσωπα τον υπουργό Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, και τον υπουργό Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς, λόγω «γενοκτονικών δηλώσεων» και υποκίνησης σε βία κατά των Παλαιστινίων.

Τον Αύγουστο, η Σλοβενία προχώρησε σε απαγόρευση εισαγωγών προϊόντων που παράγονται σε κατεχόμενα από το Ισραήλ παλαιστινιακά εδάφη και ενέκρινε επιπρόσθετο πακέτο βοήθειας για τους Παλαιστίνιους στη Γάζα.