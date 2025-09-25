Για ακόμη μία φορά, η προγραμματισμένη συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς οι αναβολές έχουν γίνει συχνό φαινόμενο για τον Τούρκο πρόεδρο.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, όπως η κρατική τηλεόραση RAI, το πρακτορείο Agenzia Nova και η οικονομική εφημερίδα «Il Sole 24 Ore», η συνάντηση Ερντογάν – Μελόνι, προγραμματισμένη για την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, δεν πραγματοποιήθηκε λόγω περιορισμών στα προγράμματα των δύο ηγετών. Δεν έχει διευκρινιστεί αν η αναβολή οφείλεται σε αίτημα της ιταλικής ή της τουρκικής πλευράς, ούτε αν έχει υπάρξει νέα προσπάθεια επαναπρογραμματισμού του ραντεβού.

Παράλληλα, η ελληνική πλευρά ενημερώθηκε από συνεργάτες του Τούρκου προέδρου για την αναβολή της συνάντησης με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη Μητσοτάκη καθώς ο Ερντογάν κλήθηκε να συμμετάσχει σε σύσκεψη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών κρατών με θέμα τη Γάζα. Παρά τις προσπάθειες, δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί νέα ώρα που να εξυπηρετούσε και τις δύο πλευρές, ενώ και το πρόγραμμα του Έλληνα πρωθυπουργού ήταν ιδιαίτερα βεβαρυμμένο , σύμφωνα με ανώτατη κυβερνητική πηγή.