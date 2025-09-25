Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) ανοίγει τις πύλες του για δωδέκατη συνεχή χρονιά στο καθιερωμένο ραντεβού με την επιστήμη και τη γνώση, τη «Βραδιά του Ερευνητή», που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 17:00 έως τις 23:00, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στην κεντρική πλατεία, μπροστά από τη Βιβλιοθήκη και το Κέντρο Πληροφόρησης, επεκτεινόμενη μέχρι το υπαίθριο θέατρο.

Η φετινή “Βραδιά του Ερευνητή” επικεντρώνεται σε κρίσιμους τομείς, όπως η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης με κοινωνική συμμετοχή και καινοτομία, η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη, η γαλάζια καινοτομία στον τομέα της ναυπηγικής και των πράσινων καυσίμων, η αειφορία, η κυκλική οικονομία, η βιώσιμη κινητικότητα και η βελτίωση της ποιότητας ζωής, καθώς και η επικοινωνία της επιστήμης.

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας εβδομάδας, πραγματοποιήθηκαν τέσσερα chat lab με τη συμμετοχή διακεκριμένων ερευνητών και 25 σχολείων, ενισχύοντας τη διαδραστική επικοινωνία μεταξύ επιστημονικής κοινότητας και μαθητών.

Επισκέψεις σε εργαστήρια και παρουσίαση ερευνητικών δράσεων

Για πρώτη φορά, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά ένα αντιπροσωπευτικό εργαστήριο από κάθε Σχολή του ΕΜΠ, όπως το Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας, το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής, τα Εργαστήρια Ηλεκτρικής Ισχύος της ερευνητικής ομάδας ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, καθώς και τα εργαστήρια Φυσικοχημείας, Ναυπηγικής Τεχνολογίας και άλλα. Στη γιγαντοοθόνη της εκδήλωσης, οι Κοσμήτορες θα παρουσιάσουν τις σπουδές και την έρευνα που διεξάγεται στο ΕΜΠ.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ερευνητικές δράσεις, πρωτότυπα πειράματα, εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης, ψηφιακές δραστηριότητες, τρισδιάστατες περιηγήσεις, μη καταστροφικές τεχνικές, επιτόπου μετρήσεις, καθώς και επιστημονικά όργανα και παιχνίδια που παρουσιάζονται από ερευνητικές ομάδες του ΕΜΠ, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Αττικής, νεοφυείς επιχειρήσεις καινοτομίας, τεχνοβλαστούς και συνεργαζόμενους φορείς. Όπως κάθε χρόνο, θα υπάρχει ζωντανή σύνδεση με το CERN, δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να θέσει τα ερωτήματά του απευθείας στους επιστήμονες.

Διαδραστικά και καλλιτεχνικά δρώμενα στη Βραδιά του Ερευνητή

Το μουσικό μέρος της εκδήλωσης αναλαμβάνει η Ομάδα Κρουστών του Μουσικού Τμήματος του ΕΜΠ υπό τη διεύθυνση του Βασίλη Βασιλάτου, ενώ το Studio LabMat του ΕΚΠΑ με τον Δημήτρη Βασιλάκη θα παρουσιάσει τζαζ αυτοσχεδιασμούς με χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Διαδραστικές παραστάσεις με εκπαιδευτικό χαρακτήρα θα απευθύνονται σε συνεργαζόμενα σχολεία, όπως το Stand-up Chemistry του Theatronio και το Science is Fun από τον Δημήτρη Κονιδιτσιώτη, ενώ το πρόγραμμα συμπληρώνει η ψυχαγωγική παράσταση θεάτρου σκιών από τον Αθηναϊκό Θίασο Σκιών του ‘Αθου Δανέλλη.

Η έναρξη των φετινών δράσεων πραγματοποιήθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου στο Πανορμίτειο Γυμνάσιο και Λυκειακές Τάξεις στη Σύμη, όπου ο Πρύτανης του ΕΜΠ, καθ. Ιωάννης Χατζηγεωργίου, κήρυξε την επίσημη έναρξη της πρωτοβουλίας «Ερευνητές στα Σχολεία». Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε το σχέδιο αειφόρου ανάπτυξης της Σύμης, ενώ οι μαθητές παρουσίασαν το βραβευμένο έργο τους «Μπορούμε να ζήσουμε στον ‘Αρη», το οποίο θα παρουσιαστεί και στη Βραδιά του Ερευνητή στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

Η Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ υλοποιείται με εθελοντική συμμετοχή ερευνητών και εθελοντών, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Science Odyssey: Research Missions under Starry Skies», με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιστημονικά υπεύθυνη για το ΕΜΠ την ομότιμη καθηγήτρια Αντωνία Μοροπούλου.

Οι δράσεις τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Δήμου Αθηναίων, με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η διοργάνωση υλοποιείται σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το ΤΜΕΔΕ, την Ελληνική Πλατφόρμα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή, την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, την Αναπτυξιακή Αθήνας και τον Δήμο Ζωγράφου. Από πλευράς ΕΜΠ συμμετέχουν το Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας, καθώς και το Γραφείο Διασύνδεσης, Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων.

Χορηγοί της εκδήλωσης είναι οι ΟΦΥΠΕΚΑ, ΔΕΔΔΗΕ, ΕΠΙΣΕΥ, Copelouzos group, ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ELVALHALCOR, TITAN, EUROBANK και LATSCO SHIPPING LIMITED. Χορηγοί επικοινωνίας περιλαμβάνουν την ΕΡΤ, τον ΟΑΣΑ, τη ΣΤΑΣΥ, την ΟΣΥ ΑΕ, το Esos.gr και το BCI media Toronto.

Περισσότερες πληροφορίες για τη «Βραδιά του Ερευνητή» διατίθενται στην επίσημη ιστοσελίδα της εκδήλωσης στο https://www.ntua.gr/ntuaren/.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, ενώ η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του καναλιού της Βραδιάς στο YouTube και της ιστοσελίδας της ΕΡΤ στο https://www.ertnews.gr/.