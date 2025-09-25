Στη στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας, με νέο πακέτο μεταρρυθμίσεων για την απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και μέτρα αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους, αναφέρθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε συνέντευξή του στον Σκάι 100,3.

Ο κ. Θεοδωρικάκος δήλωσε ότι το υπουργείο Ανάπτυξης, στις επόμενες 50 ημέρες, θα καταθέσει στη Βουλή νομοσχέδιο με 12 παρεμβάσεις. Οι παρεμβάσεις αυτές περιλαμβάνουν την απλοποίηση διαδικασιών για τη βιομηχανία, τη μείωση της γραφειοκρατίας, τη διευκόλυνση της αδειοδότησης και τον περιορισμό του διοικητικού βάρους. Ειδικότερα, προβλέπονται αναβάθμιση του συστήματος αδειοδοτήσεων, απλοποίηση του κλεισίματος επιχειρήσεων, βελτίωση της πρόσβασης σε επιχειρηματικά πάρκα, απλοποίηση του εκσυγχρονισμού μεταποιητικών μονάδων, κατάργηση του δελτίου βιομηχανικής κίνησης και κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή σε ενιαίο κώδικα.

Ενεργειακό Κόστος και Νέο Παραγωγικό Μοντέλο

Αναφερόμενος στις πιέσεις που δέχεται η ελληνική βιομηχανία λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους, ο υπουργός επισήμανε ότι η βιομηχανία αποτελεί βασικό πυλώνα για το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Υπογράμμισε πως το ενεργειακό πρόβλημα πλήττει κυρίως τις ενεργοβόρες μονάδες και τάχθηκε υπέρ της υιοθέτησης του ιταλικού μοντέλου, όπως έχει προτείνει και ο ΣΕΒ, με επενδύσεις σε πράσινη ενέργεια μέσω συμφωνιών που επιτρέπουν τη χρηματοδότηση μελλοντικής ενέργειας για 10-15 χρόνια. Όπως σημείωσε, το θέμα αυτό αποτελεί προτεραιότητα, με νέα σύσκεψη προγραμματισμένη για την επόμενη εβδομάδα και τις τελικές αποφάσεις να λαμβάνονται από τον Πρωθυπουργό. Τόνισε ότι καμία επιχείρηση δεν θα πρέπει να αναγκαστεί να κλείσει λόγω ενεργειακού κόστους και κάλεσε σε συλλογική στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας.

Στρατηγικές Προτεραιότητες και Αναπτυξιακοί Νόμοι

Ο υπουργός τόνισε πως στρατηγική προτεραιότητα αποτελεί η υλοποίηση ενός νέου παραγωγικού προτύπου για την Ελλάδα, με περισσότερη παραγωγικότητα, καινοτομία, εξωστρέφεια και ισχυρή βιομηχανία. Παράλληλα, επεσήμανε τη σημασία της ανασυγκρότησης του πρωτογενούς τομέα ώστε να δοθούν κίνητρα στους νέους να παραμείνουν και να δημιουργήσουν το μέλλον τους στη χώρα. Αναφέρθηκε επίσης στη στροφή του νέου Αναπτυξιακού Νόμου προς τη βιομηχανία, με τρία ενεργά καθεστώτα που αφορούν τη μεταποίηση, τις μεγάλες επενδύσεις και τις περιφερειακές περιοχές, δίνοντας έμφαση στη Μακεδονία, τη Θράκη και τις παραμεθόριες περιοχές με χαμηλότερο εισόδημα.

Σχολιάζοντας τους αναπτυξιακούς νόμους του 2004 και του 2011, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι υπάρχουν ανεκτέλεστες επενδύσεις ύψους 450 εκατ. ευρώ, για τις οποίες έχουν ήδη βεβαιωθεί και αποσταλεί προς ανάκτηση στην ΑΑΔΕ 75 εκατ. ευρώ. Επεσήμανε ότι η διαδικασία ανάκτησης θα συνεχιστεί μέχρι να επιστραφεί το σύνολο των ποσών και ότι αυτά τα χρήματα θα κατευθυνθούν σε πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις. Υπογράμμισε, επίσης, ότι η έρευνα θα επεκταθεί και στον νόμο του 2016, εκτιμώντας ότι πιθανόν να εντοπιστούν ακόμη μεγαλύτερα ποσά.

Έλεγχοι και Μείωση Τιμών στα Σούπερ Μάρκετ

Σε ό,τι αφορά τα πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 2,2 εκατ. ευρώ που επιβλήθηκαν σε δύο αλυσίδες σούπερ μάρκετ, ο υπουργός ανέφερε πως «ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους χωρίς εξαιρέσεις» και ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν κάνουν διακρίσεις. Υπογράμμισε ότι οι έλεγχοι είναι εντατικοί και συνεχίζονται, ενώ αν κάποιος θεωρεί ότι αδικήθηκε, μπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Τόνισε πως ο υπουργός δεν παρεμβαίνει στις διαδικασίες επιβολής προστίμων της ΔΙΜΕΑ.

Απαντώντας σχετικά με την πρωτοβουλία μείωσης τιμών σε 1.000 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ, ο υπουργός σημείωσε πως το κέρδος είναι θεμιτό, αλλά σε περιόδους πίεσης πρέπει να επιδεικνύεται κοινωνική ευθύνη. Κάλεσε τη βιομηχανία τροφίμων και την Ένωση Σούπερ Μάρκετ να μειώσουν το μεσοσταθμικό κέρδος τους και να ρίξουν τις τιμές σε εκατοντάδες προϊόντα, τονίζοντας την ανάγκη στήριξης των ευάλωτων νοικοκυριών.

Κόστος Στέγης και Κρατική Παρέμβαση

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε και στο υψηλό κόστος στέγης, το οποίο χαρακτήρισε ως «το πιο οξύ πρόβλημα ακρίβειας για τα νοικοκυριά», σημειώνοντας ότι τα τελευταία έξι χρόνια έχει διπλασιαστεί. Χαιρέτισε ως εξαιρετικά σημαντική την απόφαση του Πρωθυπουργού να καλύπτει το κράτος το ενοίκιο ενός έτους για κάθε νοικοκυριό που διαμένει σε ενοικιαζόμενη κατοικία.