Με πέντε νέες κινηματογραφικές κυκλοφορίες ολοκληρώνεται η τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Ξεχωρίζει η πολυαναμενόμενη ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον «Μία Μάχη Μετά την Άλλη» με πρωταγωνιστή τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ενώ επιστρέφει δυναμικά η Αθηνά Ραχήλ Τσαγγάρη με το δραματικό γουέστερν «Harvest». Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το βιογραφικό δράμα «Μπερλινγκουέρ: Η Μεγάλη Φιλοδοξία», με τον Έλιο Τζερμάνο.

Μία Μάχη Μετά την Άλλη

(“One Battle After Another”) Περιπέτεια αμερικανικής παραγωγής 2025, σε σκηνοθεσία Πολ Τόμας Άντερσον, με τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Σον Πεν, Μπενίσιο ντελ Τόρο, Ρετζίνα Χολ, Τεγιάνα Τέιλορ, Τσέις Ινφινίτι κ.ά.

Η νέα δημιουργία του αναγνωρισμένου σκηνοθέτη Πολ Τόμας Άντερσον ανταποκρίνεται στις υψηλές προσδοκίες, επιβεβαιώνοντας την ιδιαίτερη κινηματογραφική του ταυτότητα. Με παλαιότερες επιτυχίες όπως «Θα Χυθεί Αίμα», «Μανόλια», «Αόρατη Κλωστή» και «Πίτσα Γλυκόριζα», ο Άντερσον βυθίζεται στον σύγχρονο αμερικανικό εφιάλτη μέσω μίας περιπετειώδους μαύρης κωμωδίας, πλούσιας σε εντυπωσιακές εκρήξεις, ανταλλαγές πυρών, καταδιώξεις και εικόνες που, αν και σκανδαλιστικές, αντικατοπτρίζουν τη σημερινή πραγματικότητα.

Ο Άντερσον συνεργάζεται ξανά με τον συγγραφέα Τόμας Πίντσον, διασκευάζοντας αυτή τη φορά το μυθιστόρημα «Vineland». Δημιουργεί ένα πρωτότυπο θρίλερ δράσης, που σχολιάζει την πολιτική αγανάκτηση με φόντο την αντικουλτούρα και την αμερικανική πολιτική παράνοια, ενώ η μουσική επένδυση του Τζόνι Γκρίνγουντ προσθέτει επιπλέον δυναμισμό.

Ταυτόχρονα, η ταινία εξετάζει τη δυσλειτουργική σχέση πατέρα και κόρης, με συμβολισμούς αναφορικά με τον χωρισμό οικογενειών μεταναστών στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού. Μία επαναστατική ομάδα, η French 75, προχωρά σε επιχείρηση απελευθέρωσης μεταναστών, με αρχηγό την Περφίντια. Η ταπείνωση του συνταγματάρχη Στίβεν Λόκτζοου γίνεται εμμονή για τον ίδιο, ενώ δεκαέξι χρόνια αργότερα, ο Μπομπ και η κόρη του θα βρεθούν και πάλι αντιμέτωποι μαζί του.

Η αφήγηση ξεκινά με έντονο ρυθμό, με σκηνές δράσης και χαρακτήρες που τονίζουν το παράλογο και το χιούμορ της εποχής. Με διάρκεια 162 λεπτά, η ταινία κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον, αναδεικνύοντας την εξέγερση και τον ανθρωπισμό ως διαχρονικές αξίες.

Στο επίκεντρο βρίσκεται μια ιστορία αντίστασης, με τον Άντερσον να κινηματογραφεί με ένταση και να προσφέρει ένα διασκεδαστικό αλλά και συγκινητικό φιλμ για τους ανθρώπους που παλεύουν να επιβιώσουν στο σύγχρονο χάος. Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο ξεχωρίζει, όπως και ο Σον Πεν, ενώ αξιοσημείωτη είναι και η ερμηνεία του Μπενίσιο ντελ Τόρο, που φαντάζει υποψήφιος για Όσκαρ β’ ανδρικού ρόλου.

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ… Όταν ο σατανικός τους αντίπαλος επανεμφανίζεται έπειτα από 16 χρόνια, μια ομάδα πρώην επαναστατών επανενώνεται για να σώσει την κόρη ενός μέλους τους.

Harvest

(“Harvest”) Δραματικό γουέστερν φαντασίας, διεθνούς συμπαραγωγής 2024, σε σκηνοθεσία Αθηνάς Ραχήλ Τσαγγάρη, με τους Κέιλεμπ Λάντρι Τζόουνς, Χάρι Μέλινγκ, Ρόζι ΜακΓιούεν, Φρανκ Ντίλαν κ.ά.

Το νέο φιλμ της Αθηνάς Τσαγγάρη, έπειτα από εννέα χρόνια απουσίας, αποτελεί μία εντυπωσιακή επιστροφή. Πρόκειται για διεθνή συμπαραγωγή, με ξένους ηθοποιούς και γυρίσματα στους φυσικούς χώρους των Χάιλαντς, σε φιλμ 16mm. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο διαγωνιστικό του φεστιβάλ Βενετίας και ξεδιπλώνει μία ιστορία τοποθετημένη σε απροσδιόριστη εποχή, στη μετάβαση από τη φεουδαρχία στον καπιταλισμό. Το φιλμ, εμπνευσμένο από το βραβευμένο μυθιστόρημα του Τζιμ Γκρέις, προσεγγίζει κρίσιμα ιστορικά γεγονότα όπως η αρπαγή δημόσιων πόρων, η εκμετάλλευση της εργασίας και η δημιουργία νέων κοινωνικών τάξεων, μέσα από τη ματιά ενός νεο-γουέστερν.

Η υπόθεση εξελίσσεται σε μία αγροτική κοινότητα που έρχεται αντιμέτωπη με ριζικές αλλαγές, ως απόρροια της άφιξης νέων προσώπων και της αλλαγής ιδιοκτησίας της γης. Οι χωρικοί χάνουν τη γη και τα δικαιώματά τους, ερμηνεύοντας τις εξελίξεις ως κατάρα, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για το σκληρό πρόσωπο του καπιταλισμού. Η σκηνοθέτιδα μεταφέρει με επιδεξιότητα αυτή τη μετάβαση, δημιουργώντας αίσθηση μελαγχολίας για την ανικανότητα του απλού ανθρώπου να αποτρέψει τις δυσάρεστες αλλαγές της ιστορίας.

Η φωτογραφία του Σον Πράις Γουίλιαμς ενισχύει την αυθεντικότητα και την ατμόσφαιρα της ταινίας, καθώς το φιλμ οδηγεί τον θεατή σε μια προδιαγεγραμμένη πορεία προς την καταστροφή, όπου το φως της ελπίδας σταδιακά χάνεται κάτω από το βάρος της ιστορίας.

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ… Κατά τη διάρκεια επτά παραισθησιογόνων ημερών, ένα ανώνυμο χωριό εξαφανίζεται σ’ έναν απροσδιόριστο χρόνο. Ο Γουόλτερ Θερσκ και ο λόρδος Τσαρλς Κεντ, παιδικοί φίλοι, προετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν την πληγή της νεωτερικότητας.

Μπερλινγκουέρ: Η Μεγάλη Φιλοδοξία

(“Berlinguer – La grande ambizione”) Βιογραφικό δράμα, ιταλικής παραγωγής 2024, σε σκηνοθεσία Αντρέα Σέγκρε, με τους Έλιο Τζερμάνο, Πάολο Πιερομπόν, Ρομπέρτο Τσίτραν, Έλενα Ραντονίτσιτς, Φαμπρίτσια Σάκι, Πάολο Καλαμπρέζι κ.ά.

Η ταινία του Αντρέα Σέγκρε εστιάζει στη δεκαετία του ’70 και στην προσωπικότητα του Ενρίκο Μπερλινγκουέρ, εμβληματικού ηγέτη της ιταλικής αριστεράς και γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ιταλίας. Ο Μπερλινγκουέρ, τον οποίο υποδύεται εξαιρετικά ο Έλιο Τζερμάνο, επιδίωξε να επιτύχει συμφιλίωση μεταξύ σοσιαλισμού και δημοκρατίας, προωθώντας τον «ευρωκομμουνισμό» και τον διάλογο με τη Χριστιανοδημοκρατία, μέσα από τον περιβόητο «Ιστορικό Συμβιβασμό».

Η ταινία, με τη μορφή δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ, αναδεικνύει την εποχή εκείνη, παρουσιάζοντας τόσο την πολιτική πορεία του Μπερλινγκουέρ όσο και το πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο της Ιταλίας. Ενσωματώνοντας αρχειακό υλικό, προσφέρει μια νοσταλγική αλλά και μελαγχολική ματιά στη χαμένη ευκαιρία για αλλαγή και στην πορεία των ευρωπαϊκών κοινωνιών τα επόμενα χρόνια. Παρότι ο Σέγκρε δεν εμβαθύνει πλήρως στις πολυπλοκότητες της ιταλικής πολιτικής, παρουσιάζει εύστοχα τους μεγάλους πρωταγωνιστές και τις διεθνείς ισορροπίες της περιόδου.

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ… Ο Ενρίκο Μπερλινγκουέρ, Γενικός Γραμματέας του ισχυρότερου Κομμουνιστικού Κόμματος στη Δύση, επιδιώκει να φέρει τους κομμουνιστές στην εξουσία στην Ιταλία. Από την απόπειρα δολοφονίας του το 1973 έως τη δολοφονία του Άλντο Μόρο το 1978, ξεδιπλώνεται η ιστορία ενός ανθρώπου που στόχευσε στην αλλαγή του κόσμου, δίχως τελικά να τα καταφέρει.

Χαμένα Όνειρα

(“Dreams”) Αισθηματικό δράμα, μεξικάνικης και αμερικανικής παραγωγής 2024, σε σκηνοθεσία Μισέλ Φράνκο, με τους Τζέσικα Τσαστέιν, Ισαάκ Ερνάντες, Ρούπερτ Φρεντ, Μάρσαλ Μπελ κ.ά.

Η νέα ταινία του Μισέλ Φράνκο έχει ως κεντρικό άξονα μία ιστορία ερωτικής εμμονής και εκμετάλλευσης, με φόντο το μεταναστευτικό και την ταξική ανισότητα. Παρά τους αξιόλογους πρωταγωνιστές – την βραβευμένη με Όσκαρ Τζέσικα Τσαστέιν και τον Ισαάκ Ερνάντες – το έργο δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες, χάνοντας σε σαφήνεια και δύναμη χαρακτήρων.

Η υπόθεση ακολουθεί τον Φερνάντο, έναν νεαρό Μεξικανό χορευτή που φεύγει παράνομα για τις ΗΠΑ, αναζητώντας μια καλύτερη ζωή και την ερωτική του σύντροφο, Τζένιφερ, μια πλούσια Αμερικανίδα που χρησιμοποιεί την κοινωνική της θέση. Η σχέση τους είναι αμφίπλευρα εκμεταλλευτική, με τις αντιθέσεις τους να οδηγούν σε αδιέξοδο. Παρότι ο Φράνκο θίγει ζητήματα ρατσισμού και κοινωνικών στερεοτύπων, η σκηνοθετική προσέγγιση δεν προσφέρει φρέσκια ματιά, ενώ το φινάλε αφήνει ερωτήματα και το έργο μοιάζει εγκλωβισμένο στα κλισέ.

Η ερμηνεία της Τζέσικα Τσαστέιν δεν καταφέρνει να αποδώσει τον απαιτούμενο ρεαλισμό, ενώ ο Ισαάκ Ερνάντες εμφανίζεται συμπαθής αλλά ανεπαρκής για τον ρόλο ενός ανθρώπου σε απόγνωση.

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ… Ένα ρομάντζο αναπτύσσεται ανάμεσα σε μια γυναίκα υψηλής κοινωνικής τάξης και έναν Μεξικανό χορευτή μπαλέτου, που δοκιμάζεται από τις συγκρούσεις των διαφορετικών κόσμων τους.

Επιπλέον κινηματογραφικές κυκλοφορίες

Κλείδωσες; Οι Αγνωστοι 2 (“The Strangers: Chapter 2”): Το δεύτερο μέρος της τριλογίας τρόμου του Ρένι Χάρλιν, με πρωταγωνιστές τους Μαντελέιν Πετς, Γκάμπριελ Μπάσο και Έμα Χόρβαθ. Ένα ζευγάρι, καθ’ οδόν για τον μήνα του μέλιτος, μπλέκει σε μια εφιαλτική περιπέτεια όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με τρεις μασκοφόρους σε απομακρυσμένο Airbnb.

Το Κουκλόσπιτο της Γκάμπι: Η Ταινία (“Gabby’s Dollhouse: The Movie”): Μεταφορά της επιτυχημένης παιδικής σειράς κινουμένων σχεδίων, σε σκηνοθεσία Ράιαν Κρέγκο. Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

Η Συμμορία του Σηκουάνα (“La belle équipe”): Η εμβληματική ταινία του Ζιλιέν Ντιβιβιέ (1936), με πρωταγωνιστή τον Ζαν Γκαμπέν, επιστρέφει στις οθόνες. Η υπόθεση ακολουθεί πέντε φτωχούς εργάτες, που κερδίζουν ένα μεγάλο ποσό στο λαχείο και επιχειρούν να χτίσουν ένα συνεταιριστικό εστιατόριο, έρχονται όμως αντιμέτωποι με τις ανθρώπινες αδυναμίες και τις διαφωνίες τους.