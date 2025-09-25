Νέα υπόθεση απόπειρας απάτης με τη μέθοδο του «λογιστή» αποκαλύφθηκε στην Κατερίνη. Συνελήφθησαν δύο νεαροί, ηλικίας 20 και 21 ετών, που προσπάθησαν να αποσπάσουν κοσμήματα από 69χρονη κάτοικο της περιοχής.

Σύμφωνα με τις αρχές, προηγήθηκε τηλεφώνημα στην παθούσα από συνεργό των δραστών, ο οποίος παρουσιάστηκε ως συνεργάτης λογιστή και υποστήριξε ότι, βάσει νέας νομοθεσίας, είναι υποχρεωτική η ασφάλιση των ακινήτων και του περιεχομένου τους. Με το πρόσχημα αυτό, ζήτησε από τη γυναίκα να περιγράψει τα αντικείμενα που είχε στο σπίτι και να παραδώσει προσωρινά τα κοσμήματά της, δήθεν για να φωτογραφηθούν στο λογιστικό γραφείο. Χάρη στην άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας, οι δύο νεαροί συνελήφθησαν τη στιγμή που επιχείρησαν να παραλάβουν τα πολύτιμα αντικείμενα.

Ανάλογο περιστατικό με παρόμοια μεθοδολογία

Το ίδιο διάστημα, αστυνομικοί της Κατερίνης προχώρησαν στη σύλληψη ενός 25χρονου, ο οποίος, χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο, επιχείρησε να αποσπάσει από 65χρονη το ποσό των 15.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ.

Οι δύο υποθέσεις οδηγήθηκαν με τη διαδικασία του αυτοφώρου στο Πλημμελειοδικείο Κατερίνης. Το δικαστήριο έκρινε ενόχους και τους τρεις συλληφθέντες, επιβάλλοντας στον καθένα ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή τριών ετών.