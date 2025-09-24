Στη σύλληψη δύο ανδρών προχώρησαν αστυνομικοί σε Πιερία και Πέλλα, οι οποίοι φέρονται να προσπάθησαν να εξαπατήσουν πολίτες χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του «λογιστή». Οι δύο αυτές περιπτώσεις, που καταγγέλθηκαν το τελευταίο 24ωρο, παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά, καθώς οι δράστες προσποιούνταν συνεργάτες λογιστών με σκοπό να πείσουν τα υποψήφια θύματά τους να τους παραδώσουν μετρητά και κοσμήματα, υποστηρίζοντας πως πρέπει να τα καταγράψουν ή να τα φωτογραφήσουν.

Στην πρώτη υπόθεση, αστυνομικοί εντόπισαν στην Κατερίνη έναν 25χρονο, ο οποίος είχε προσπαθήσει να παραλάβει από 65χρονη το ποσό των 15.000 ευρώ, καθώς και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ. Ο νεαρός επιχείρησε να διαφύγει, απωθώντας αστυνομικό, ωστόσο συνελήφθη άμεσα. Παράλληλα, ταυτοποιήθηκε ο συνεργός του, ο οποίος τον είχε μεταφέρει με αυτοκίνητο στο σημείο της συνάντησης.

Η δεύτερη περίπτωση αφορά 23χρονο στην Πέλλα, ο οποίος, σύμφωνα με τις αναφορές, προσπάθησε να αποσπάσει 5.000 ευρώ και κοσμήματα από 78χρονο. Κατά τη διάρκεια της σύλληψής του, φέρεται να άσκησε σωματική βία σε αστυνομικό, επιχειρώντας να διαφύγει. Για την υπόθεση έχει ταυτοποιηθεί και συνεργός του 23χρονου, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στη σχετική δικογραφία.

Οι συλληφθέντες, που είναι ημεδαποί, οδηγούνται στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ενώ οι έρευνες για τυχόν εμπλοκή τους σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις συνεχίζονται.