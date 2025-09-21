Εξιχνιάστηκε υπόθεση διακεκριμένης κλοπής σε βάρος ηλικιωμένης στην Κατερίνη, έπειτα από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης. Η κλοπή σημειώθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου, με τις αρχές να σχηματίζουν δικογραφία σε βάρος μίας γυναίκας, της οποίας τα στοιχεία έχουν ταυτοποιηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστη συνεργός της δράστιδος επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη, προσποιούμενη ότι είναι υπάλληλος του λογιστή της. Με το πρόσχημα της ανάγκης καταγραφής των χρημάτων και κοσμημάτων που διατηρούσε στο σπίτι, επικαλούμενη την αποφυγή επιβολής προστίμου, την έπεισε να δεχθεί επίσκεψη στο σπίτι της.

Εκμεταλλευόμενη ολιγόλεπτη απουσία της παθούσας, η δράστιδα αφαίρεσε το ποσό των 40.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 150.000 ευρώ, όπως δήλωσε η ίδια η παθούσα στις αρχές.

Συνεχίζεται η έρευνα της αστυνομίας

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την ταυτοποίηση και της συνεργού της γυναίκας, καθώς και για πιθανή εμπλοκή τους σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις. Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης για περαιτέρω ενέργειες.