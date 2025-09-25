Πάνω από δεκατρείς ώρες διήρκεσε η εντυπωσιακή προσπάθεια του προπονητή κολύμβησης του Κολυμβητικού Ομίλου Κατερίνης «Ποσειδών – Swimming», Γιώργου Παπαδόπουλου, ο οποίος διένυσε απόσταση 41 χιλιομέτρων, κολυμπώντας από τους Νέους Πόρους μέχρι την Παραλία Κατερίνης. Με αυτή του την πρωτοβουλία, επιδίωξε να αναδείξει τη τουριστική Πιερία και να ευαισθητοποιήσει το κοινό για την ασφάλεια στις ακτές.

Η διαδρομή που διήρκεσε συνολικά 810 λεπτά ανέδειξε τόσο το φυσικό κάλλος της Πιερίας όσο και τη συνεχή παρουσία ναυαγοσωστικής κάλυψης που προσφέρουν οι τοπικές παραλίες. Η συγκεκριμένη θαλάσσια διαδρομή πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή, με την καθοριστική συνδρομή της Lifeguard Patrol, υπό τον Δημήτρη Λάμπρου, διασφαλίζοντας την ασφάλεια του εγχειρήματος.

Στο πλαίσιο της αναγνώρισης της προσπάθειας, ο δήμαρχος Κατερίνης Ιωάννης Ντούμος, υποδέχθηκε τον προπονητή στο γραφείο του. Ο κ. Ντούμος συνεχάρη θερμά τον Γιώργο Παπαδόπουλο, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια πράξη «που αποδεικνύει πως η αγάπη για τον τόπο και το πάθος για τη θάλασσα μπορούν να εμπνεύσουν και να ενώσουν ολόκληρη την τοπική κοινωνία».

Από τη δική του πλευρά, ο κ. Παπαδόπουλος δήλωσε πως «κάθε χιλιόμετρο ήταν αφιερωμένο στις ακτές μας και στην ασφάλειά τους», εκφράζοντας τις ευχαριστίες του προς τη δημοτική αρχή και σε όσους στήριξαν την πρωτοβουλία αυτή.