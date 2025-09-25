Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του MEGA, Γιάννη Καλλιάνο, λίγες τοπικές βροχές αναμένεται να σημειωθούν στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά έως το Σάββατο.

Το πρώτο φθινοπωρινό κύμα κακοκαιρίας αναμένεσαι να εκδηλωθεί από το Σάββατο το βράδυ.

Βροχές και ισχυρές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας.

Οι περιοχές όπου τα φαινόμενα ενδέχεται να εκδηλωθούν με ένταση είναι το Ιόνιο, η Ήπειρος, η Δυτική Στερεά και η Πελοπόννησος.

Η θερμοκρασία θα «πέσει» στους 25°C από τους 30°C και οι άνεμοι 7-8 μποφόρ στο Αιγαίο.