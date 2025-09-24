Στην Ινδονησία, κρεμάστηκε έξω από σπίτια, σε μοτοσικλέτες, αυτοκίνητα και φορτηγά, ως ένδειξη δυσαρέσκειας προς την κυβέρνηση, η οποία εξελίχθηκε σε αιματηρές διαμαρτυρίες κατά των πολυτελών προνομίων που απολαμβάνουν οι πολιτικοί. Στο Νεπάλ, κρεμάστηκε στις χρυσές πύλες του παλατιού που στεγάζει το κοινοβούλιο, καθώς οι νέοι ανέτρεψαν την κυβέρνησή τους. Στις Φιλιππίνες, υψώθηκε σε συγκεντρώσεις διαδηλωτών που ήταν εξοργισμένοι με την διαφθορά της κυβέρνησης.

Η σημαία, που απεικονίζει ένα καρτούν κρανίο που φοράει ψάθινο καπέλο, από το εξαιρετικά δημοφιλές ιαπωνικό anime One Piece, έχει γίνει σύμβολο ανυπακοής και ελπίδας για τους διαδηλωτές της Gen Z σε όλη την Ασία.

Στο anime του 1997, μια ομάδα πειρατών με ψάθινα καπέλα αντιστέκονται στους διεφθαρμένους και καταπιεστικούς ηγέτες. Η σημασία της έχει απήχηση πέρα από τα σύνορα.

«Παρόλο που έχουμε διαφορετικές γλώσσες και κουλτούρες, μιλάμε την ίδια γλώσσα της καταπίεσης», δήλωσε ο Eugero Vincent Liberato, 23 ετών, πρόσφατα απόφοιτος, που βοήθησε στην οργάνωση των διαδηλώσεων στην πρωτεύουσα των Φιλιππίνων, Μανίλα. «Βλέπουμε τη σημαία ως σύμβολο απελευθέρωσης από την καταπίεση… ότι πρέπει πάντα να αγωνιζόμαστε για το μέλλον που μας αξίζει».

Δεκάδες χιλιάδες Φιλιππινέζοι βγήκαν στους δρόμους την Κυριακή για να εκφράσουν την οργή τους για τις καταγγελίες ότι αξιωματούχοι και εργολάβοι υπεξαίρεσαν κεφάλαια που προορίζονταν για τα αναγκαία έργα ανακούφισης από τις πλημμύρες. Καθώς οι διαδηλωτές συγκεντρώνονταν στο πάρκο Luneta της Μανίλα, η σημαία One Piece Jolly Roger φαινόταν να κυματίζει πάνω από το πλήθος.

«Για κάθε πέσο που μας κλέβουν, κλέβουν το μέλλον μας και το μέλλον των επόμενων γενεών που θα έρθουν μετά από εμάς», δήλωσε ο Liberato. Θα ήταν υποτιμητικό να πούμε ότι οι νέοι είναι θυμωμένοι, πρόσθεσε. «Είναι εξοργισμένοι».

Ο χαιρετισμός των τριών δακτύλων από το Hunger Games και οι αναφορές στον Χάρι Πότερ

Σε ολόκληρη την περιοχή, η ποπ κουλτούρα έχει συχνά χρησιμοποιηθεί από νέους διαδηλωτές ως ένδειξη αντίστασης. Τόσο στην Ταϊλάνδη όσο και στη Μιανμάρ, τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται ο χαιρετισμός των τριών δακτύλων από το Hunger Games για να εκφραστεί η αντίθεση στο στρατό και ο αγώνας για τη δημοκρατία. Το 2020, οι διαδηλωτές της Ταϊλάνδης χρησιμοποίησαν αναφορές στον Χάρι Πότερ σε διαδηλώσεις κατά της μοναρχίας, η οποία προστατεύεται από την κριτική από έναν αυστηρό νόμο περί προσβολής της βασιλικής αξιοπρέπειας.

Το anime, που προέρχεται από την Ιαπωνία και είναι δημοφιλές σε όλη την Ινδονησία, το Νεπάλ και τις Φιλιππίνες, έχει επίσης αποδειχθεί ένα ισχυρό και προσιτό σύμβολο τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ εξαπλώνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το One Piece, του Eiichiro Oda, κατέχει το ρεκόρ για τις περισσότερες εκδόσεις της ίδιας σειράς κόμικς από έναν μόνο συγγραφέα, με 500 εκατομμύρια αντίτυπα να έχουν τυπωθεί παγκοσμίως. Έχει προσαρμοστεί σε μια σειρά live-action του Netflix, καθώς και σε ταινίες κινουμένων σχεδίων και ένα παιχνίδι καρτών.

Πηγή: Guardian