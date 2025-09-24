Την οργή του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε η επιστροφή του Τζίμι Κίμελ στον «αέρα», με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να σχολιάζει χαρακτηριστικά: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το ABC Fake News του έδωσε πίσω τη δουλειά του» ενώ εκτόξευσε και απειλές κατά του δικτύου λέγοντας πως «την τελευταία φορά που τους κυνήγησα μου έδωσαν 16 εκατ. δολάρια».

Η Disney, μητρική εταιρεία του δικτύου ABC που προβάλλει την εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!», σταμάτησε την παραγωγή της στις 17 Σεπτεμβρίου, δύο ημέρες αφού ο Κίμελ είπε στον εναρκτήριο μονόλογό του ότι οι υποστηρικτές του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζονται απελπισμένα ότι ο κατηγορούμενος για το φόνο του Τσάρλι Κερκ «είναι οτιδήποτε άλλο από ένας από τους δικούς τους» και τους κατηγόρησε ότι προσπαθούν να «αποκομίσουν πολιτικά κέρδη» από το φόνο του.

Πριν από τη μετάδοση, χθες, της εκπομπής του Κίμελ, ο Τραμπ έγραψε το οργισμένο σχόλιο στο Truth Social.

Οργή και απειλές από Τραμπ για την επιστροφή Κίμελ

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως το ABC ενημέρωσε τον Λευκό Οίκο ότι η εκπομπή του Κίμελ ακυρώθηκε, ενώ άσκησε κριτική στον παρουσιαστή υποστηρίζοντας πως «το κοινό του έχει εξαφανιστεί και το «ταλέντο» του δεν υπήρχε ποτέ». Υπαινίχθηκε δε περαιτέρω δράση κατά του δικτύου.

Αναλυτικά αναφέρει: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το ABC Fake News έδωσε πίσω τη δουλειά του στον Jimmy Kimmel.

Το ABC είχε ενημερώσει τον Λευκό Οίκο ότι η εκπομπή του ακυρώθηκε! Κάτι συνέβη από τότε μέχρι τώρα, γιατί το κοινό του ΕΧΕΙ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ και το «ταλέντο» του δεν υπήρχε ποτέ.

Γιατί να θέλουν πίσω κάποιον που τα πάει τόσο άσχημα, που δεν είναι αστείος και που θέτει σε κίνδυνο το δίκτυο, παίζοντας 99% ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ υπέρ των Δημοκρατικών. Είναι ένας ακόμη βραχίονας του DNC (σ.σ.: η Εθνική Επιτροπή του Δημοκρατικού Κόμματος, Democratic National Committee) και, από ό,τι γνωρίζω, αυτό θα αποτελούσε μια σημαντική παράνομη συνεισφορά σε προεκλογική εκστρατεία. Νομίζω ότι θα ελέγξουμε το ABC σε αυτό. Ας δούμε πώς θα τα πάμε.

Την τελευταία φορά που τους κυνήγησα, μου έδωσαν 16 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό ακούγεται ακόμα πιο προσοδοφόρο. Μια πραγματική ομάδα χαμένων! Ας σαπίσει ο Jimmy Kimmel με τις κακές του τηλεθεάσεις».