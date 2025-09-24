Μετά από έξι ημέρες σιωπής, ο Τζίμι Κίμελ επέστρεψε το βράδυ της Τρίτης στο πλατό του “Jimmy Kimmel Live!”, σε μια από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της αμερικανικής τηλεόρασης. Το κοινό τον υποδέχτηκε με αποθέωση, ενώ ο ίδιος προσπάθησε να ισορροπήσει ανάμεσα στο χιούμορ και τις πολιτικές αιχμές. Η πρόσφατη αναστολή της εκπομπής του είχε πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις για τη λογοκρισία, την ελευθερία του λόγου και τις πολιτικές πιέσεις στα μέσα ενημέρωσης.

Jimmy Kimmel returns to his show to a huge standing ovation. “Anyway… as I was saying before I was interrupted” pic.twitter.com/NBfvZeGghv — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 24, 2025

Λίγο πριν από την επιστροφή του, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση εναντίον του, αποκαλώντας τον «ατάλαντο» και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νομικής δράσης κατά του ABC.

Στην πρώτη του εκπομπή μετά τα γεγονότα, ο Κίμελ εμφανίστηκε συγκινημένος, ενώ το κοινό τον χειροκροτούσε. Με αυτοσαρκαστική διάθεση ξεκίνησε το μονόλογό του λέγοντας:

«Δεν ξέρω ποιος είχε πιο περίεργες 48 ώρες, εγώ ή ο CEO της Tylenol».

Σύντομα, όμως, ο τόνος έγινε πιο σοβαρός. Ο παρουσιαστής ευχαρίστησε συναδέλφους και θαυμαστές για τη στήριξή τους – ακόμη και όσους διαφωνούν μαζί του αλλά υπερασπίστηκαν το δικαίωμά του να μιλά. Μάλιστα αναφέρθηκε ονομαστικά σε συντηρητικούς όπως ο Μπεν Σαπίρο, η Κάντας Όουενς, ο Τεντ Κρουζ και ο Ραντ Πολ. Με δάκρυα στα μάτια, ζήτησε συγγνώμη για τα σχόλιά του σχετικά με τον Τσάρλι Κερκ:

«Δεν ήταν ποτέ πρόθεσή μου να ελαφρύνω τον φόνο ενός νέου ανθρώπου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ακολούθησαν αιχμηρά σχόλια κατά του προέδρου της FCC, Μπρένταν Καρ, αλλά και του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος – όπως είπε – ζητούσε την απόλυση και άλλων παρουσιαστών όπως ο Φάλον και ο Μάγιερς.

Ο Κίμελ υπογράμμισε ότι το ίδιο το “Jimmy Kimmel Live!” δεν είναι το σημαντικό ζήτημα: «Το σημαντικό είναι ότι ζούμε σε μια χώρα που μας επιτρέπει να έχουμε μια εκπομπή σαν κι αυτή».

Ανέφερε ακόμη εμπειρίες του από χώρες όπως η Ρωσία και κράτη της Μέσης Ανατολής, όπου κωμικοί κινδυνεύουν με φυλάκιση επειδή σατιρίζουν τους ισχυρούς: «Αυτό που θαυμάζουν περισσότερο στη χώρα μας είναι η ελευθερία του λόγου. Ντρέπομαι που το θεωρούσα δεδομένο, μέχρι που είδα τον φίλο μου Στίβεν (Κολμπέρ) να βγαίνει εκτός αέρα και να επιχειρούν να κόψουν την εκπομπή μας από τοπικούς σταθμούς. Αυτό δεν είναι νόμιμο. Δεν είναι αμερικανικό. Είναι αντι-αμερικανικό».

Φυσικά, δεν έλειψαν τα αστεία για τον Τραμπ. Όταν εκείνος ισχυρίστηκε ότι η εκπομπή δεν έχει τηλεθέαση, ο Κίμελ απάντησε: «Σήμερα έχει. Προσπάθησε να με ακυρώσει, αλλά ανάγκασε εκατομμύρια ανθρώπους να μας δουν. Αυτό γύρισε μπούμερανγκ». Και πρόσθεσε: «Ίσως χρειαστεί να δώσει στη δημοσιότητα τα αρχεία του Έπσταϊν για να μας αποσπάσει την προσοχή».

Με χιούμορ ανέφερε και τη Disney: «Μου ζήτησαν να διαβάσω ένα μήνυμα στην εκπομπή, καλώντας τον κόσμο να ανανεώσει τις συνδρομές σε Hulu και Disney+».

Ο παρουσιαστής τόνισε ότι για σχεδόν 23 χρόνια και περίπου 4.000 εκπομπές στο ABC, το δίκτυο του επέτρεψε να εξελιχθεί και να ξεπεράσει τα όρια της παραδοσιακής late-night τηλεόρασης, υπερασπιζόμενο το δικαίωμά του να σατιρίζει τους ηγέτες και να εκφράζει τις απόψεις του. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι δεν συμφώνησε με την απόφασή τους να τον βγάλουν από τον αέρα: «Τους είπα τη γνώμη μου, μου είπαν τη δική τους. Στο τέλος με επανέφεραν και τους ευχαριστώ για αυτό».

Ο Κίμελ έκλεισε τον μονόλογό του, εξυμνώντας την Έρικα Κερκ, τη χήρα του δολοφονημένου Τσάρλι Κερκ, η οποία συγχώρεσε δημόσια τον δολοφόνο του συζύγου της: «Αν πιστεύεις στη διδασκαλία του Ιησού, εκεί ήταν – μια ανιδιοτελής πράξη χάρης και συγχώρεσης. Με άγγιξε βαθιά. Αν υπάρχει κάτι που πρέπει να κρατήσουμε από αυτή την τραγωδία, ελπίζω να είναι αυτό».

Μετά τον 18λεπτο μονόλογο, γεμάτο συγγνώμες, αιχμές και συγκίνηση, ο Τζίμι Κίμελ κατέληξε: «Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι ξανά εδώ. Σας ευχαριστώ που κάνατε τις φωνές σας να ακουστούν, ώστε να ακουστεί και η δική μου».