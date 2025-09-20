Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε στις Ηνωμένες Πολιτείες η απόφαση του τηλεοπτικού δικτύου ABC να αναστείλει επ’ αόριστον την εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!», υπό την πίεση κυβερνητικών αξιωματούχων και συγκεκριμένα του προέδρου της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC), Μπρένταν Καρ, ο οποίος διορίστηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Καρ φέρεται να κάλεσε τη διοίκηση του ABC να «λάβει μέτρα» εναντίον του γνωστού παρουσιαστή, χαρακτηρίζοντας τα σχόλιά του «πραγματικά αρρωστημένα» και προειδοποιώντας πως «μπορούμε να το κάνουμε με τον εύκολο ή με τον δύσκολο τρόπο». Η Disney, ιδιοκτήτρια του δικτύου, ανακοίνωσε την Τετάρτη την αναστολή της εκπομπής, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων στο πολιτικό και δημοσιογραφικό πεδίο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να υπερασπιστεί τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC), Μπρένταν Καρ, ο οποίος φέρεται να προειδοποίησε τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα να μην μεταδίδουν αρνητικά σχόλια ή αναλύσεις για τη δολοφονία του Κερκ, απειλώντας με «επιπτώσεις».

«Νομίζω ότι ο Μπρένταν Καρ είναι πατριώτης. Είναι ένα θαρραλέο άτομο», δήλωσε ο Τραμπ. «Δεν του αρέσει να βλέπει τις συχνότητες να χρησιμοποιούνται παράνομα, λανθασμένα και σκόπιμα».

Η σάτιρα δεν φιμώνεται: Στο πλευρό του Κίμελ οι κορυφαίοι παρουσιαστές

O Στίβεν Κόλμπερτ, του οποίου η δική του εκπομπή στο CBS σταμάτησε έπειτα από επικρίσεις που είχε ασκήσει στο ίδιο το δίκτυο και στον πρόεδρο Τραμπ. «Με έναν αυτόκρατορα, δεν μπορείς να κάνεις πίσω ούτε εκατοστό», είπε. «Αν το ABC νομίζει ότι έτσι θα ικανοποιήσει το καθεστώς, είναι οικτρά αφελές».

🚨NEW: Stephen Colbert’s opening tonight will forever be remembered as one of the most powerful moments of late-night comedy in modern history. This is a must-watch. Damn. 🔥 pic.twitter.com/9jpKKMIcyx — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) September 19, 2025

Ο Τζίμι Φάλον, μέσα από το «The Tonight Show» του NBC, χαρακτήρισε τον Τζίμι Κίμελ «αξιοπρεπή, αστείο και αγαπητό» και κάλεσε δημόσια σε επαναφορά του, σημειώνοντας ότι ο ίδιος δεν σκοπεύει να αυτολογοκριθεί.

Ηχηρές φωνές αντίδρασης: Λέτερμαν, Σίμονς και από πολιτικούς ηγέτες

Ο βετεράνος παρουσιαστής Ντέιβιντ Λέτερμαν πήρε ξεκάθαρη θέση: «Είναι γελοίο. Δεν μπορείς να απολύεις κάποιον επειδή φοβάσαι ή προσπαθείς να κολακέψεις έναν αυταρχικό, μια εγκληματική κυβέρνηση στον Λευκό Οίκο. Έτσι δεν λειτουργούν τα πράγματα».

David Letterman to Jeffrey Goldberg on Jimmy Kimmel’s suspension: “You can’t go around firing somebody because you’re fearful or trying to suck up to an authoritarian—a criminal—administration in the Oval Office. That’s just not how this works.” #TAF25 pic.twitter.com/yJxXOXjlj4 — The Atlantic (@TheAtlantic) September 18, 2025

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Μπιλ Σίμονς, δημοφιλής podcaster και στενός φίλος του Κίμελ, που άσκησε σφοδρή κριτική στη Disney και το ABC, κατηγορώντας τα για υποταγή στις πιέσεις της κυβέρνησης:

«Κάποια στιγμή πρέπει να υπερασπιστείς κάτι», είπε με νόημα.

Το ζήτημα έλαβε και πολιτικές διαστάσεις, με τους επικεφαλής της Δημοκρατικής μειοψηφίας στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ και Χακίμ Τζέφρις Βουλή, να ζητούν την παραίτηση του προέδρου της FCC, κάνοντας λόγο για «προσπάθεια πολιτικής φίμωσης των μέσων ενημέρωσης».

Η πόλωση παραμένει στις ΗΠΑ

Όπως μετέδωσε το NBC, άγνωστοι άνοιξαν πυρ έξω από τις εγκαταστάσεις του τηλεοπτικού σταθμού ABC στο Σακραμέντο.«Οι σφαίρες διαπέρασαν τα παράθυρα της εισόδου. Ένας υπάλληλος δήλωσε ότι κάποιος σταμάτησε με αυτοκίνητο, πυροβόλησε και διέφυγε», ανέφερε το ρεπορτάζ.

Τέλος, με συνθήματα και πλακάτ στα χέρια, δεκάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από τη Disneyland στην Καλιφόρνια, εκφράζοντας την οργή τους για την απόφαση του τηλεοπτικού δικτύου ABC που ανήκει τη Disney να απολύσει τον γνωστό παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ.