Η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ, το Jimmy Kimmel Live! επιστρέφει αύριο Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου στο αέρα του ABC, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της η ίδια η Disney.

Η αποπομπή του από το τηλεοπτικό δίκτυο είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, θέτοντας στο επίκεντρο το ζήτημα της ελευθερίας του λόγου και της πολιτικής πίεσης στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Η διαμάχη ξεκίνησε με τον αμερικανό παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ και την αναστολή της εκπομπής του «Jimmy Kimmel Live!» από το δίκτυο ABC, μετά από πιέσεις που φέρεται να ασκήθηκαν από την κυβέρνηση. Η απόφαση της επιστροφής του ανακοινώθηκε σχεδόν μια εβδομάδα αφότου το ABC ανακοίνωσε, ότι ανέστειλε την εκπομπή επ’ αόριστον. Το δίκτυο είχε αποσύρει την εκπομπή λίγες ημέρες αφότου ο παρουσιαστής έκανε σχόλια, που συνέδεαν τον φερόμενο ως δολοφόνο του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ με το κίνημα MAGA του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Την περασμένη Τετάρτη, πήραμε την απόφαση να αναστείλουμε την παραγωγή της εκπομπής για να αποφύγουμε την περαιτέρω επιδείνωση μιας τεταμένης κατάστασης σε μια συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή για τη χώρα μας. Είναι μια απόφαση που λάβαμε επειδή θεωρήσαμε ότι ορισμένα από τα σχόλια ήταν άκαιρα και επομένως αναίσθητα», δήλωσε η Disney σε ανακοίνωσή της σήμερα Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου και πρόσθεσε: «Περάσαμε τις τελευταίες ημέρες κάνοντας στοχαστικές συζητήσεις με τον Τζίμι και μετά από αυτές τις συζητήσεις, καταλήξαμε στην απόφαση να επιστρέψουμε την εκπομπή την Τρίτη».

Το χρονικό της διαμάχης

Η κρίση ξεκίνησε μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στην Γιούτα. Ενώ οι τοπικοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν τον 22χρονο δράστη ως άτομο που «ήταν ενταγμένος σε ιδεολογία της αριστεράς», ο Τζίμι Κίμελ είχε σχολιάσει στην εκπομπή του πως η «συμμορία του MAGA» προσπαθεί να αποσυνδέσει τον δολοφόνο από τον χώρο τους. Ο Κίμελ είχε επίσης παρομοιάσει την αντίδραση του Τραμπ στον θάνατο του πολιτικού του συμμάχου με το πώς ένα τετράχρονο παιδί θρηνεί ένα… χρυσόψαρο.

Οι εξελίξεις είχαν πυροδοτήσει έναν εθνικό διάλογο, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί ανοιχτά με ανάκληση τηλεοπτικών αδειών. «Ο Τζίμι Κίμελ δεν είναι ένας ταλαντούχος άνθρωπος. Κατέγραφε χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης και θα έπρεπε να τον έχουν απολύσει πριν από πολύ καιρό. Επομένως, ξέρετε, μπορείτε να το ονομάσετε αυτό ελευθερία λόγου ή όχι. Απολύθηκε λόγω έλλειψης ταλέντου», είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ στην Αγγλία.