Ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην πόλη λιμάνι Νοβοροσίσκ στη νότια Ρωσία προκάλεσε σήμερα τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό έξι, ανέφεραν οι τοπικές Aρχές με αναρτήσεις στην εφαρμογή Telegram.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Νοβοροσίσκ

Ο ανώτατος αξιωματούχος της πόλης ανακοίνωσε ότι στην πόλη Νοβοροσίσκ, που είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα όπου έχει μεγάλους τερματικούς σταθμούς εξαγωγής πετρελαίου και σιτηρών, κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Κίνδυνος σε όλη την περιοχή

Το υπουργείο εκτάκτων αναγκών ανακοίνωσε ότι υπάρχει κίνδυνος από επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε όλη την περιοχή του Κρανσοντάρ.

Τα γραφεία της Κοινοπραξίας Αγωγών της Κασπίας (Caspian Pipeline Consortium) στην πόλη επλήγησαν από την επίθεση, με αποτέλεσμα να τραυματισθούν δύο υπάλληλοι, ανακοίνωσε η κοινοπραξία.

Στις διεθνείς αγορές

Στο μεταξύ εκπρόσωπος της κοινοπραξίας ανέφερε ότι ο τερματικός σταθμός της κοινοπραξίας στην τοποθεσία Yuzhnaya Ozereyevka, που βρίσκεται στον κόλπο της πόλης Νοβοροσίσκ, εξακολουθεί να λειτουργεί. Ο τερματικός φορτώνει το αργό πετρέλαιο Blend της Κοινοπραξίας που προορίζεται για εξαγωγές στις διεθνείς αγορές.

Πολεμική Οικονομία

Η Ουκρανία έχει στοχοποιήσει σε σημαντικό βαθμό ενεργειακές και λιμενικές εγκαταστάσεις που στηρίζουν την πολεμική οικονομία της Ρωσίας και αποφέρουν έσοδα στον κρατικό προϋπολογισμό της.

Οι επιθέσεις που γίνονται μέσα στο έδαφος της Ρωσίας από ουκρανικά drones είναι σχεδόν καθημερινές και μεταξύ άλλων έχουν σκοπό να επιφέρουν καταλυτικά πλήγματα στην παραγωγή και εφοδιασμό της χώρας με πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Στόχος το στράτευμα

Μια τέτοια προοπτική, θα είχε άμεσο αντίκτυπο στα ρωσικά στρατεύματα καθώς θα μείωνε την επιχειρησιακή τους ικανότητα και τη δυνατότητα προέλασης, εξαιτίας του περιορισμένου εφοδιασμού οχημάτων και τεθωρακισμένων σε πετρέλαιο.

Ετσι, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι έπληξε δύο σταθμούς άντλησης πετρελαίου κατά την διάρκεια της νύχτας στην περιοχή Βόλγκογκραντ της Ρωσίας.

Και φυσικό αέριο

Σε ανακοίνωση του το Γενικό Επιτελείο επιβεβαίωσε επίσης ότι έπληξε στις 22 Σεπτεμβρίου την μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου στο Αστραχάν της Ρωσίας, που ελέγχεται από την ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία

Ηδη πριν 48 ώρες, σε μία ευρείας κλίμακας νυχτερινή επιχείρηση, ο ουκρανικός στρατός πραγματοποίησε επιθέσεις σε δύο ρωσικές εγκαταστάσεις διανομής πετρελαίου στις περιοχές Μπριάνσκ και Σαμάρα, όπως ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο της Ουκρανίας.

Πλήγμα στις εξαγωγές

Στη Σαμάρα, στόχος ήταν ένας σταθμός παραγωγής που αναμειγνύει ρωσικό πετρέλαιο για την παρασκευή του αργού πετρελαίου Urals, το οποίο προορίζεται για εξαγωγές, σύμφωνα με την ανάρτηση του ουκρανικού στρατού στην εφαρμογή Telegram.

Στο Μπριάνσκ, πλήγμα δέχτηκε σταθμός που υποστηρίζει κρίσιμο αγωγό, απαραίτητο για τον εφοδιασμό των ρωσικών δυνάμεων, με την έκταση των ζημιών να παραμένει προς εκτίμηση.