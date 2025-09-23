Την εκτίμηση ότι η Ουκρανία, με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκεται σε θέση να ανακτήσει το σύνολο των εδαφών της, εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι η Ρωσία και ο πρόεδρός της, Βλαντίμιρ Πούτιν, αντιμετωπίζουν «σοβαρά οικονομικά προβλήματα», προσθέτοντας πως «είναι η κατάλληλη στιγμή για την Ουκρανία να αναλάβει δράση».

Παράλληλα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η ουκρανική αντεπίθεση να επεκταθεί περαιτέρω, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για ευρύτερη στρατιωτική κινητοποίηση.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να παρέχουν στρατιωτική υποστήριξη στο ΝΑΤΟ, υπογραμμίζοντας ότι η Συμμαχία μπορεί να αξιοποιήσει τον εξοπλισμό «κατά την κρίση της».

H ανάρτηση Τραμπ στο Truth Social:

Έχοντας δει τα οικονομικά προβλήματα που προκαλεί στη Ρωσία, πιστεύω ότι η Ουκρανία, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σε θέση να πολεμήσει και να ανακτήσει όλο το έδαφός της.

Με χρόνο, υπομονή και οικονομική υποστήριξη από την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ ειδικότερα, η αποκατάσταση των αρχικών συνόρων από όπου ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος είναι μια πολύ ρεαλιστική πιθανότητα. Γιατί όχι;

Η Ρωσία πολεμάει χωρίς σκοπό εδώ και τρεισήμισι χρόνια σε έναν πόλεμο που μια πραγματική στρατιωτική δύναμη θα είχε κερδίσει σε λιγότερο από μια εβδομάδα. Αυτό δεν κάνει τη Ρωσία να φαίνεται καλή. Στην πραγματικότητα, την κάνει να μοιάζει με μία «χάρτινη τίγρη».

Όταν οι κάτοικοι της Μόσχας και όλων των άλλων μεγάλων πόλεων, κωμοπόλεων και περιοχών σε ολόκληρη τη Ρωσία συνειδητοποιήσουν τι πραγματικά συμβαίνει σε αυτόν τον πόλεμο ότι είναι σχεδόν αδύνατο να προμηθευτούν βενζίνη εξαιτίας των τεράστιων ουρών και ότι η πολεμική οικονομία τους καταρρέει, καθώς σχεδόν όλα τα χρήματά τους ξοδεύονται για τον πόλεμο με την Ουκρανία τότε η Ουκρανία, μια χώρα με μεγάλο πνεύμα που βελτιώνεται συνεχώς, θα μπορέσει να ανακτήσει την εδαφική της ακεραιότητα. Και ποιος ξέρει; Ίσως να προχωρήσει ακόμη πιο πέρα!

Ο Πούτιν και η Ρωσία βρίσκονται σε μεγάλη οικονομική δυσχέρεια, και τώρα είναι η ώρα για την Ουκρανία να δράσει. Σε κάθε περίπτωση, εύχομαι το καλύτερο και στις δύο χώρες. Θα συνεχίσουμε να προμηθεύουμε όπλα στο ΝΑΤΟ, και μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν όπως θέλουν. Καλή τύχη σε όλους.

Τραμπ: Κατάρριψη ρωσικών μαχητικών σε περίπτωση παραβίασης του εναέριου χώρο του ΝΑΤΟ

Αυστηρό μήνυμα στη Ρωσία έστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, καλώντας τις χώρες του ΝΑΤΟ να προχωρούν σε κατάρριψη ρωσικών αεροσκαφών σε περίπτωση που παραβιάζουν τον εναέριό τους χώρο.

Κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο περιθώριο της Συνέλευσης, ο Τραμπ ερωτήθηκε αν υποστηρίζει τέτοιες ενέργειες από πλευράς της Συμμαχίας. «Ναι, το πιστεύω», απάντησε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συμμετείχαν άμεσα σε ανάλογη ενέργεια, απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση, δηλώνοντας: «Εξαρτάται από τις περιστάσεις». Πρόσθεσε δε με νόημα: «Ξέρετε, είμαστε πολύ ισχυροί απέναντι στο ΝΑΤΟ».

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη Παρασκευή, τρία ρωσικά μαχητικά MiG-31 εισήλθαν χωρίς άδεια στον εναέριο χώρο της Εσθονίας, πάνω από τον Κόλπο της Φινλανδίας, ενώ προηγουμένως είχαν σημειωθεί παρόμοια περιστατικά στην Πολωνία, με drones και μαχητικά της Ρωσίας να αναχαιτίζονται από αμερικανικά F-15 και F-35.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι, σε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, διεμήνυσαν ότι θα προχωρήσουν σε κατάρριψη ρωσικών αεροσκαφών ή μη επανδρωμένων συστημάτων, εφόσον επαναληφθούν οι παραβιάσεις.

Τέλος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας νωρίτερα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δήλωσε: «Η προσωπική μου σχέση με τον Πούτιν με έκανε να πιστεύω ότι ο τερματισμός αυτού του πολέμου θα ήταν το πιο απλό πράγμα. Ο πόλεμος υποτίθεται πως θα έληγε με ρωσική νίκη μέσα σε τρεις ημέρες, όμως διαρκεί ήδη 3,5 χρόνια και αυτό δεν είναι καθόλου καλό για τη διεθνή εικόνα της Ρωσίας».