Την πρόθεσή της να τερματιστεί πλήρως η ευρωπαϊκή εξάρτηση από το ρωσικό πετρέλαιο έως το τέλος του έτους εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, σε δηλώσεις της την Τρίτη. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η επικεφαλής της Κομισιόν τάχθηκε υπέρ της σκληρής γραμμής που υιοθέτησε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Ο Τραμπ έχει απόλυτο δίκιο. Το αναλαμβάνουμε».

Η δήλωσή της έρχεται λίγες ώρες μετά την παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά ευρωπαϊκών χωρών για τη συνέχιση των ενεργειακών συναλλαγών με τη Ρωσία, παρά τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε «ντροπιαστικό» το γεγονός ότι ευρωπαϊκά κράτη ακόμη και μέλη του ΝΑΤΟ εξακολουθούν να εισάγουν ρωσική ενέργεια, προειδοποιώντας με την επιβολή αυστηρών δασμών εφόσον δεν υπάρξει αλλαγή στάσης.

«Χρηματοδοτούν τον πόλεμο εναντίον τους», είπε χαρακτηριστικά, καλώντας την Ευρώπη να τερματίσει άμεσα κάθε ενεργειακή εξάρτηση από τη Ρωσία.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε σκληρά εμπορικά μέτρα εναντίον της Ρωσίας, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως αυτά θα έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα μόνο εάν οι ευρωπαϊκές χώρες κινηθούν με την ίδια αποφασιστικότητα.

«Η Ευρώπη πρέπει να ανεβάσει ταχύτητα», είπε, προσθέτοντας πως έμεινε έκπληκτος όταν έμαθε πως οι εισαγωγές ρωσικής ενέργειας συνεχίζονται παρά τον πόλεμο.