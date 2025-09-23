Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε τη Δευτέρα 21 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη με κατεύθυνση προς τη Μόσχα, καθώς και δεκάδες άλλα drones στην προσαρτημένη χερσόνησο της Κριμαίας και σε διάφορες περιφέρειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας, σύμφωνα με δηλώσεις αρμόδιων αξιωματούχων.

Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι 21 drones που είχαν στόχο τη ρωσική πρωτεύουσα καταρρίφθηκαν μέσα σε διάστημα έξι ωρών. Όπως ανέφερε, ειδικοί εξετάζουν τα συντρίμμια των μη επανδρωμένων αεροσκαφών για να εντοπίσουν στοιχεία σχετικά με την προέλευσή τους.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας γνωστοποίησε ότι συνολικά καταστράφηκαν 81 ουκρανικά drones σε διάστημα οκτώ ωρών, με τις περισσότερες επιχειρήσεις να πραγματοποιούνται σε περιφέρειες του κεντρικού και νότιου τμήματος της χώρας.

Στη χερσόνησο της Κριμαίας, ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της Σεβαστούπολης, Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ, δήλωσε ότι τουλάχιστον έξι μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν στην περιοχή. Όπως τόνισε, η πτώση των συντριμμιών προκάλεσε πυρκαγιά, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο από τις αρχές.

Αντίστοιχα, στην περιφέρεια Τούλα της κεντρικής Ρωσίας σημειώθηκε κατάρριψη τριών drones, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.