Δύο άμαχοι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις τραυματίστηκαν έπειτα από ουκρανικές επιθέσεις στην περιφέρεια του Μπέλγκοροντ της Ρωσίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του περιφερειάρχη Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ μέσω Telegram.

Συγκεκριμένα, μία γυναίκα σκοτώθηκε όταν οβίδα έπληξε ιδιωτική κατοικία στον οικισμό Σεμπέκινο, ενώ ένας άνδρας βρήκε τραγικό θάνατο σε επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους στο Ρακίτνοε, όπως ανέφερε ο Γκλάντκοφ. Επιπλέον, τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν σε διάφορα σημεία της περιφέρειας εξαιτίας των επιθέσεων.

Παράλληλα, το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA μεταδίδει ότι το Κρεμλίνο υπογράμμισε πως η Βρετανία «είναι ένας από τους ηγέτες του στρατοπέδου» που επιδιώκει τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, τόνισε ακόμη ότι οι προσπάθειες δυτικών δυνάμεων για αύξηση της πίεσης προς τη Ρωσία «δεν θα έχουν αποτέλεσμα και δεν συνεισφέρουν στις προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου».