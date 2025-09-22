Οι ένοπλες δυνάμεις της Γερμανίας σχεδιάζουν πώς θα αντιμετωπίσουν 1.000 τραυματίες στρατιώτες την ημέρα σε περίπτωση που ξεσπάσει μια μεγάλης κλίμακας σύγκρουση μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας, εν μέσω των μακροχρόνιων προειδοποιήσεων της συμμαχίας ότι η Μόσχα θα μπορούσε να είναι σε θέση να εξαπολύσει επίθεση από το 2029.

Η Μόσχα έχει απορρίψει κάθε υπόνοια ότι προετοιμάζεται για πόλεμο με τη δυτική στρατιωτική συμμαχία, αλλά οι πρόσφατες εισβολές ρωσικών αεροσκαφών και drones στο έδαφος του ΝΑΤΟ έχουν προκαλέσει φόβους για κλιμάκωση της έντασης.

Ο γενικός χειρουργός της Γερμανίας, Ραλφ Χόφμαν, δήλωσε ότι ο αριθμός των τραυματιών στρατιωτών σε μια πιθανή σύγκρουση θα εξαρτηθεί από την ένταση της μάχης και από το ποια στρατιωτικά σώματα θα εμπλακούν.

«Ρεαλιστικά, μιλάμε για περίπου 1.000 τραυματίες στρατιώτες την ημέρα», δήλωσε σε συνέντευξή του στο Reuters.

Οι ευρωπαϊκοί στρατοί, συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών τους υπηρεσιών, ενέτειναν τις προετοιμασίες για πιθανή σύγκρουση με τη Μόσχα μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, τη μεγαλύτερη σύγκρουση στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η Γερμανία προσαρμόζει επίσης συνεχώς την ιατρική εκπαίδευση, ενσωματώνοντας τα διδάγματα από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Η φύση του πολέμου έχει αλλάξει δραματικά στην Ουκρανία», δήλωσε ο Χόφμαν, αναφέροντας τη μετατόπιση από τραύματα από πυροβολισμούς σε τραύματα από εκρήξεις και εγκαύματα που προκαλούνται από drones και βλήματα που παραμένουν στον αέρα.

Ουκρανοί στρατιώτες περιγράφουν τον γεμάτο drones διάδρομο που εκτείνεται σε περίπου 10 χιλιόμετρα εκατέρωθεν της πρώτης γραμμής ως «ζώνη θανάτου», επειδή τα τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) που αναπτύσσονται και από τις δύο πλευρές μπορούν να εντοπίσουν και να εξουδετερώσουν γρήγορα στόχους.

«Οι Ουκρανοί συχνά δεν μπορούν να μεταφέρουν τους τραυματίες τους αρκετά γρήγορα, επειδή τα drones πετούν παντού πάνω από τα κεφάλια τους», είπε ο Χόφμαν, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για παρατεταμένη σταθεροποίηση των τραυματισμένων στρατιωτών – μερικές φορές για ώρες – στην πρώτη γραμμή.

Ο Χόφμαν είπε ότι χρειάζονται ευέλικτες επιλογές μεταφοράς για τους τραυματίες στρατιώτες, σημειώνοντας ότι η Ουκρανία έχει χρησιμοποιήσει νοσοκομειακά τρένα. Για το λόγο αυτό, ο γερμανικός στρατός εξετάζει τη χρήση νοσοκομειακών τρένων και λεωφορείων και την επέκταση της αεροπορικής ιατρικής διακομιδής, είπε.

Οι τραυματίες θα υποβάλλονται σε αρχική θεραπεία στην πρώτη γραμμή, πριν μεταφερθούν πίσω στη Γερμανία για περίθαλψη κυρίως σε πολιτικά νοσοκομεία, πρόσθεσε ο Χόφμαν.

Εκτίμησε ότι θα χρειαστούν περίπου 15.000 κλίνες νοσοκομείων από τη συνολική χωρητικότητα των γερμανικών νοσοκομείων που ανέρχεται σε 440.000.

Η ιατρική υπηρεσία του γερμανικού στρατού, που αριθμεί 15.000 άτομα, θα επεκταθεί για να καλύψει τις μελλοντικές ανάγκες, πρόσθεσε.

Πηγή: Reuters