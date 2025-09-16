Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει αγωγή ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά των New York Times, κατηγορώντας την εφημερίδα για συκοφαντία και δυσφήμιση. Η δικαστική αυτή ενέργεια, που θα γίνει στη Φλόριντα, αποτελεί συνέχεια μιας μακρόχρονης διαμάχης του πρώην προέδρου με μέσα ενημέρωσης που θεωρεί ότι είναι μεροληπτικά εναντίον του.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social τη Δευτέρα, ο Τραμπ κατήγγειλε ότι οι New York Times τον «ψεύδονται, τον δυσφημούν και τον συκοφαντούν ανεξέλεγκτα εδώ και χρόνια» και πρόσθεσε ότι αυτό πρέπει να σταματήσει άμεσα. Εστίασε ιδιαίτερα στην υποστήριξη της εφημερίδας προς την Καμάλα Χάρις στις προεδρικές εκλογές του 2024, χαρακτηρίζοντας τους Times «όργανο του ριζοσπαστικού αριστερού Δημοκρατικού Κόμματος». Παράλληλα, κατηγόρησε άλλα μέσα και τηλεοπτικά προγράμματα για «πολύπλοκες παραποιήσεις εγγράφων και οπτικού υλικού» προκειμένου να τον δυσφημίσουν.

Η αγωγή δεν είναι η πρώτη που καταθέτει ο Τραμπ κατά των New York Times. Το 2023, δικαστής είχε απορρίψει αγωγή του για 100 εκατομμύρια δολάρια, η οποία αφορούσε δημοσιεύματα που κέρδισαν Πούλιτζερ σχετικά με τις οικονομικές υποθέσεις του. Επιπλέον, ο Τραμπ έχασε επίσης αγωγή δυσφήμισης κατά του CNN, που αφορούσε σύγκρισή του με τον Άντολφ Χίτλερ.

Από την πλευρά τους, οι New York Times απάντησαν με σκληρή ανακοίνωση, τονίζοντας ότι «δεν θα εκφοβιστούν από τέτοιες τακτικές». Στην ανακοίνωση επισημαίνουν πως θα συνεχίσουν να αναζητούν την αλήθεια «χωρίς φόβο ή προκατάληψη» και θα υπερασπιστούν το δικαίωμα των δημοσιογράφων να ερευνούν και να θέτουν ερωτήματα εκ μέρους του αμερικανικού λαού, σύμφωνα με την Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ. Προσθέτουν ότι η αγωγή του Τραμπ «δεν έχει καμία νομική βάση και αποτελεί προσπάθεια φίμωσης της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας».

Παράλληλα, και ο εκδοτικός οίκος Penguin Random House, που επίσης μήνυσε ο Τραμπ, τόνισε ότι η αγωγή του πρώην προέδρου «δεν έχει καμία βάση» και ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει τα δικαιώματα των συγγραφέων του και τις αξίες της Πρώτης Τροπολογίας.

Η μήνυση αυτή έρχεται μετά από σειρά αποκαλυπτικών δημοσιευμάτων των New York Times, που αναφέρονταν σε επιστολή με σεξουαλικά υπονοούμενα, που φέρεται ότι απέστειλε ο Τραμπ στον Τζέφρι Επστάιν, τον επιχειρηματία που κατηγορήθηκε για τη δημιουργία δικτύου σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων. Ο Τραμπ κατηγορεί την εφημερίδα ότι εδώ και δεκαετίες διεξάγει εκστρατεία λάσπης εναντίον του, διαδίδοντας ψευδείς πληροφορίες όχι μόνο για τον ίδιο και την οικογένειά του, αλλά και για τις πολιτικές του θέσεις όπως το σύνθημα «America First» και το κίνημα «MAGA».