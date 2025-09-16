Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα καταθέσει αγωγή ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων (£11 δισ.) κατά των New York Times, κατηγορώντας τους για συκοφαντία και δυσφήμιση.

«Η εφημερίδα New York Times επιτρέπεται εδώ και πολύ καιρό να με ψεύδεται, να με δυσφημεί και να με συκοφαντεί ελεύθερα, και αυτό σταματά, ΤΩΡΑ!» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του, Truth Social, τη Δευτέρα. Εστίασε στην υποστήριξη των Times προς την Καμάλα Χάρις στις προεδρικές εκλογές του 2024, λέγοντας ότι η εφημερίδα έχει γίνει «το όργανο του ριζοσπαστικού αριστερού Δημοκρατικού Κόμματος».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι η αγωγή θα κατατεθεί στη Φλόριντα, πολιτεία που ελέγχεται από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Το BBC έχει ζητήσει σχόλιο από την εφημερίδα. Ο πρώην πρόεδρος εδώ και καιρό εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για μέσα ενημέρωσης που θεωρεί αριστερών απόψεων και αρνητικά προς την προεδρία του. Σε ανάρτησή του αργά τη Δευτέρα, επέκρινε την υποστήριξη των Times προς την αντίπαλό του στις εκλογές, αναφέροντας: «Η υποστήριξή τους προς την Καμάλα Χάρις μπήκε στην κεντρική πρώτη σελίδα των New York Times, κάτι πρωτοφανές!»

Στην ίδια ανάρτηση κατηγόρησε επίσης άλλα μέσα και τηλεοπτικά προγράμματα ότι τον δυσφημούν μέσω «πολύπλοκου συστήματος παραποίησης εγγράφων και οπτικού υλικού». Τα ABC News και CBS News συμφώνησαν σε πολυεκατομμυριαίες αποζημιώσεις προς τον Τραμπ για διευθέτηση αγωγών που τους είχε καταθέσει πρόσφατα. Ο Τραμπ έχει επίσης καταθέσει αγωγή κατά της Wall Street Journal για την κάλυψη της υπόθεσης Έπσταϊν.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ προσπαθεί να μηνύσει τους New York Times. Το 2023, δικαστής απέρριψε αγωγή του πρώην προέδρου κατά της εφημερίδας, κρίνωντας ότι οι ισχυρισμοί «απορρίπτονται ως προς τη συνταγματική νομοθεσία». Η αγωγή ύψους 100 εκατ. δολαρίων (£79 εκατ.) κατηγορούσε την εφημερίδα και την αποξενωμένη ανιψιά του Τραμπ, Μέρι Τραμπ, για «ύπουλο σχέδιο» απόκτησης των φορολογικών του στοιχείων.

Η αγωγή κατατέθηκε το 2021 και αφορά σειρά ρεπορτάζ που κέρδισαν Πούλιτζερ για τις οικονομικές υποθέσεις του Τραμπ. Το 2023 ο Τραμπ έχασε επίσης άλλη μία αγωγή δυσφήμισης όταν προσπάθησε ανεπιτυχώς να μηνύσει το CNN για δήθεν σύγκρισή του με τον Άντολφ Χίτλερ. Ένας ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε αργότερα την αγωγή ύψους 475 εκατ. δολαρίων (£369 εκατ.).