Η απώλεια του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ενός από τους πιο εμβληματικούς ηθοποιούς του αμερικανικού κινηματογράφου, σε ηλικία 89 ετών, προκάλεσε συγκίνηση στον παγκόσμιο καλλιτεχνικό χώρο. Η Μέριλ Στριπ, συμπρωταγωνίστριά του στην επιτυχημένη ταινία “Out of Africa” (1985), σε ανακοίνωσή της προς το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), αποχαιρέτησε τον μεγάλο καλλιτέχνη με τη φράση: «έφυγε ένα από τα λιοντάρια». Η διακεκριμένη Αμερικανίδα ηθοποιός, 76 ετών, συμπλήρωσε συγκινημένη: «Αναπαύσου εν ειρήνη, αγαπημένε μου φίλε».

Συγκινητικές αντιδράσεις από τον καλλιτεχνικό κόσμο

Η Τζέιν Φόντα απέτισε σήμερα φόρο τιμής στη μνήμη του Ρέντφορντ, κάνοντας λόγο για «έναν θαυμάσιο άνθρωπο από κάθε άποψη». Η ίδια υπογράμμισε τον συμβολισμό που είχε η μορφή του ηθοποιού, σημειώνοντας πως «ενσάρκωνε μια Αμερική για την οποία εμείς πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε». Εμφανώς συγκινημένη προσέθεσε: «Ήταν σαν κεραυνός εν αιθρία σήμερα το πρωί μόλις διάβασα ότι ο Μπομπ “έφυγε”. Δεν μπορώ να σταματήσω να κλαίω», φράση που μαρτυρά τη βαθιά προσωπική σχέση και τους κοινούς προοδευτικούς αγώνες που μοιράστηκαν.

Διεθνής αναγνώριση και τιμή στη μνήμη του Ρέντφορντ

Η είδηση της απώλειας του Ρέντφορντ δεν συγκίνησε μόνο τον καλλιτεχνικό χώρο, αλλά και την αμερικανική πολιτική σκηνή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέδωσε τιμή στη μνήμη του αποκαλώντας τον «μεγάλο» του κινηματογράφου. Σε δηλώσεις του, πριν αναχωρήσει για επίσημη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο, τόνισε: «Υπήρξαν χρόνια που δεν υπήρχε κανένας καλύτερος», αναγνωρίζοντας την επιρροή του Ρέντφορντ στην πολιτιστική ταυτότητα των Ηνωμένων Πολιτειών.