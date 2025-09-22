Η Ρωσία επαναβεβαιώνει τη θέση της υπέρ της λύσης δύο κρατών ως τη μόνη διέξοδο για τη διευθέτηση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Τη σχετική δήλωση έκανε το Κρεμλίνο, απαντώντας σε ερωτήματα για την πρόσφατη απόφαση ορισμένων δυτικών χωρών να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος.

Χθες, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Πορτογαλία προχώρησαν στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους. Η κίνηση αυτή ήρθε ως αποτέλεσμα της έντονης απογοήτευσης για τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Γάζα και αποσκοπεί στην ενίσχυση της προοπτικής της λύσης των δύο κρατών, ενώ προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ισραήλ.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σε δημοσιογράφους: «Παραμένουμε ταγμένοι στα θεμελιώδη ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και ταγμένοι στη διεθνή θέση για την πιθανότητα επίλυσης του παλαιστινοϊσραηλινού προβλήματος στη βάση της προσέγγισης δύο κρατών».

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ υπογράμμισε πως «αυτό παραμένει η προσέγγισή μας και πιστεύουμε ότι είναι ο μοναδικός δυνατός τρόπος για να βρεθεί λύση σε αυτή την εξαιρετικά περίπλοκη, μακρόχρονη σύγκρουση, που τώρα είναι ίσως στην πιο οξεία και τραγική φάση σε ολόκληρη την ιστορία της».