Από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, οι συνοριακές διελεύσεις μεταξύ Πολωνίας και Λευκορωσίας θα επαναλειτουργήσουν, όπως ανακοίνωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ.

Η Πολωνία είχε προχωρήσει στο προσωρινό κλείσιμο των συνόρων της με τη Λευκορωσία νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ως απάντηση στις ρωσο-πολωνικές στρατιωτικές ασκήσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Λευκορωσία.

Η ανησυχία της Πολωνίας, κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις ασκήσεις «Zapad» (Δύση) εντάθηκε όταν περίπου 21 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη παραβίασαν τον πολωνικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια της νύχτας της 9ης προς 10η Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τον Τουσκ, «η ολοκλήρωση αυτών των ασκήσεων μειώνει -αν και δεν μπορώ να πω ότι εξαλείφει- διάφορες απειλές και, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά συμφέροντα των πολωνικών μεταφορέων και σιδηροδρόμων, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι αυτό το μέτρο έχει εκπληρώσει τον σκοπό του». Ο Πολωνός πρωθυπουργός τόνισε επίσης πως «εάν οι εντάσεις αυξηθούν, δεν θα διστάσουμε και θα λάβουμε τις κατάλληλες αποφάσεις».