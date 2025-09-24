Σε μία κίνηση που σηματοδοτεί την επιτάχυνση των διαδικασιών για την κατασκευή της Νέας Τούμπας, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δηλώνει την πλήρη ικανοποίησή της για το μνημόνιο συνεργασίας που εκπόνησε και παρέδωσε στον Ερασιτέχνη η ειδική τεχνοκρατική επιτροπή.

Το περιεχόμενο του μνημονίου, όπως αυτό έχει διαρρεύσει, αξιολογείται από την ΠΑΕ ως ένα εξαιρετικά θετικό βήμα, που θέτει τις βάσεις για μία ολοκληρωμένη και αποδοτική συνεργασία.

Η ΠΑΕ αναγνωρίζει την προσπάθεια της επιτροπής και θεωρεί ότι το συγκεκριμένο κείμενο αντικατοπτρίζει την κοινή βούληση για την υλοποίηση ενός έργου ζωτικής σημασίας για το μέλλον του συλλόγου.

Αντιλαμβανόμενη την κρισιμότητα του εγχειρήματος και την ανάγκη για άμεση δράση, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δηλώνει την ετοιμότητά της να ξεκινήσει άμεσα συζητήσεις με τον Αθλητικό Σύλλογο.

Η προτεινόμενη βάση για τη διαπραγμάτευση είναι, όπως τονίζεται, αποκλειστικά το συγκεκριμένο κείμενο του μνημονίου που παραδόθηκε από την τεχνοκρατική επιτροπή.

Ο χρόνος είναι εξαιρετικά πολύτιμος και δεν επιτρέπεται καμία καθυστέρηση. Η υλοποίηση της Νέας Τούμπας αποτελεί όχι μόνο όραμα, αλλά και επιτακτική ανάγκη για την ποδοσφαιρική ομάδα, τους φιλάθλους και ολόκληρο τον οργανισμό του ΠΑΟΚ.

Η ΠΑΕ είναι αποφασισμένη να προχωρήσει με ταχύτατους ρυθμούς, με σκοπό να διασφαλίσει την έγκαιρη και επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, το οποίο θα αναβαθμίσει σε πολλαπλά επίπεδα την ομάδα και θα αποτελέσει το σύγχρονο σπίτι της.

Με την αμοιβαία καλή θέληση και τη συνεργασία των δύο πλευρών, το όνειρο της Νέας Τούμπας μπορεί να γίνει πραγματικότητα.