Με τις καταθέσεις των πρώτων μαρτύρων συνεχίζονται οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής στη Βουλή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το μεσημέρι της Τετάρτης κατέθεσε ο νυν πρόεδρος του Οργανισμού, Ιωάννης Καββαδάς, ενώ στη συνέχεια την σκυτάλη θα λάβει ο αμέσως προηγούμενος πρόεδρος του Οργανισμού, Νίκος Σαλάτας.

Ο κ. Καββαδάς στην τοποθέτησή του εστίασε περισσότερο στη ανάγκη που υπάρχει να δοθούν κανονικά οι επιδοτήσεις του Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου δηλώνοντας ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ και η ΑΑΔΕ θα κάνουν ό,τι χρειαστεί για να γίνουν κανονικά αυτές οι πληρωμές.

Ωστόσο, σε ό,τι αφορά την ουσία του σκανδάλου κ. Καββαδάς δεν θέλησε να σχολιάσει οτιδήποτε.