Για ύπαρξη μελλοντικής ευκαιρίας προκειμένου να συναντηθούν οι ηγέτες Ελλάδας και Τουρκίας έκανε λόγο χθες ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας για πρώτη φορά (ΕΡΤ) σε ερώτηση που αφορούσε στο παρασκήνιο της ακύρωσης της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν και στο κατά πόσο αυτο θα μπορούσε να σηματοδοτήσει το τέλος των «ήρεμων νερών».

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας – που είναι επιφορτισμένος από κοινού με τον Τούρκο ομόλογό του με το να διατηρούν ενεργούς τους διαύλους επικοινωνίας ώστε να διατηρούνται ήρεμα τα νερά στο Αιγαίο και να μη μετατρέπονται οι όποιες εντάσεις σε κρίσεις -δεν τίθεται ζήτημα τερματισμού του ελληνοτουρκικού διαλόγου.

Δομημένος διάλογος

«Εκείνο το οποίο νομίζω έχουμε καταφέρει με την Τουρκία είναι να υπάρχει ένας δομημένος διάλογος που θα αναγνωρίζει την αξία της επικοινωνίας έτσι ώστε να μην παράγονται κρίσεις», τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στον απόηχο της σεναριολογίας που «τρέχει» σε Αθήνα και Άγκυρα μετά την ακύρωση της συνάντησης των δύο ηγετών από την πλευρά της Τουρκίας.

Ο ίδιος έκανε λόγο για πιθανή αποτυχία στο να εξευρεθεί νέα ώρα για το τετ α τετ Μητσοτάκη – Ερντογάν, ωστόσο, όπως υπογράμμισε, η προσπάθεια έγινε.

«Υπήρξε μια προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών. Είναι προφανές ότι υπήρξε αλλαγή προγραμμάτων λόγω επιγενόμενων συναντήσεων, που ήταν εξαιρετικά σημαντικές. Έγινε σήμερα μια προσπάθεια για να μπορέσουμε να βρούμε τον κατάλληλο διαθέσιμο χρόνο. Αυτό πιθανότατα δεν ευδοκιμεί», σημείωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Η ευκαιρία

Όσον αφορά την ευκαιρία να υπάρξει νέα συνάντηση των δύο ηγετών το επόμενο διάστημα, πιθανότερη τοποθεσία θεωρείται η Κοπεγχάγη, στις αρχές Οκτωβρίου, στο περιθώριο της συνεδρίασης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, χωρίς ωστόσο να είναι τίποτα για την ώρα δεδομένο.

Δεν αποκλείεται, πάντως, η επόμενη ελληνοτουρκική συνάντηση να κρατηθεί επτασφράγιστο μυστικό μέχρι και λίγο πριν την πραγματοποίησή της ενώ είναι πιθανό να αναλάβουν οι δύο ΥΠΕΞ να αποκαταστήσουν το «κουβάρι» της παρανόησης που φαίνεται να έχει υπάρξει μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας με φόντο το ποιος ευθύνεται για την ακύρωση της συνάντησης στη Νέα Υόρκη.

Πρόοδος στην υπόθεση της Μονής Σινά

Για τρίτη φορά μέσα σε δύο 24ωρα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης συνάντησε στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Μπαντρ Αμπντελάτι.

Την Τρίτη και οι δύο ΥΠΕΞ συμμετείχαν τοσο σε τριμερή συνάντηση με τον Κύπριο ομόλογό τους Κωνσταντίνο Κόμπο όσο και σε συνάντηση κορυφής μεταξύ του ‘Ελληνα και του Αιγύπτιου πρωθυπουργού, στο πλαίσιο των οποίων είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για διμερή και περιφερειακά ζητήματα, για τις διεθνείς εξελίξεις και για την υπόθεση της Μονής Σινά που τον περασμένο Μάιο κινδύνευσε να κλονίσει τις στέρεες και βαθιά ριζωμένες ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις.

Στρατηγική συνεργασία

Στη σχετική απάντηση που έδωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης αμέσως μετά το σημερινό ραντεβού του με τον Μπαντρ Αμπντελάτι, έκανε λόγο για μια στρατηγική συνεργασία με προοπτικές.

«Με την Αίγυπτο έχουμε μια στρατηγική συνεργασία, η οποία είναι πολύ βαθιά και αναπτύσσεται στον χρόνο. Είναι πολλά τα ζητήματα, τόσο τα διμερή, όσο και τα περιφερειακά. Για εμάς η Αίγυπτος είναι ένας στρατηγικός εταίρος και θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για να βρούμε κοινές συμμαχίες, κοινές πολιτικές για να μπορέσουμε να αναπτύσσουμε», επεσήμανε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Πιο συγκεκριμένα και αναφορικά με τις διαβουλεύσεις γύρω από την υπόθεση της Μονής Σινά – για την οποία αρμόδιες πηγές τονίζουν πως έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, κυρίως ως προς το υπό επεξεργασία κείμενο, με τον δρόμο πλέον να είναι ανοιχτός για την ολοκλήρωση της συμφωνίας που θα απαιτηθεί εφόσον εκλέχθηκε και νέος Αρχιεπίσκοπος στη Μονή – ο Έλληνας ΥΠΕΞ τοποθέτησε τη λύση στο «επόμενο διάστημα».

«Ειδικότερα για το ζήτημα της Μονής της Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά, θα ήθελα να αναφέρω ότι μετά την εκκλησιαστική εξομάλυνση που υπήρξε στην εσωτερική διοίκηση της Μονής, συνεχίζουμε την προσπάθεια με τον Αιγύπτιο ομόλογό μου, έτσι ώστε να υπάρχει μια συμφωνία, η οποία θα διασφαλίζει τη συνέχεια και τη βιωσιμότητα της Μονής, θα διασφαλίζει τον ελληνορθόδοξο χαρακτήρα της εις το διηνεκές», ανέφερε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο ίδιος, «πρόκειται για μια εξαιρετικά σύνθετη τεχνική συζήτηση».

«Είναι ένα ζήτημα, το οποίο ανατρέχει αιώνες. Η προσπάθειά μας είναι το επόμενο διάστημα να βρεθεί η λειτουργική εκείνη λύση, έτσι ώστε το Μοναστήρι να διατηρήσει αναλλοίωτο τον χαρακτήρα του», σημείωσε ο Έλληνας ΥΠΕΞ.

Η ατζέντα του ελληνικού ΥΠΕΞ στη Νέα Υόρκη

Το πρόγραμμα του Γιώργου Γεραπετρίτη στη Νέα Υόρκη, στο πλάισιο της εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, περιλάμβανε σήμερα τη συμμετοχή του στο τετραμερές σχήμα συνεργασίας Ελλάδας – Ρουμανίας – Βουλγαρίας – Κροατίας. Ως εκπρόσωποι τεσσάρων κρατών – μελών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, οι ΥΠΕΞ κατά την τετραμερή συνάντηση που είχαν υπογράμμισαν την κοινή τους δέσμευση για προώθηση της περιφερειακής σταθερότητας και ευημερίας.

Επιπλέον, οι τέσσερις ΥΠΕΞ συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στην οικονομία, την ενέργεια και τη συνδεσιμότητα και να βελτιώσουν τον συντονισμό τους σε ζητήματα Δυτικών Βαλκανίων κοινού ενδιαφέροντος. Ακόμη ένα θέμα που τέθηκε επί τάπητος ήταν η ευρωπαϊκή προοπτική.

Στην παρέμβασή του σε εκδήλωση για την προστασία των δημοσιογράφων στη Γάζα, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης, ο Γιώργος Γεραπετρίτης μίλησε για μια «συγκυρία αδυσώπητη» κατά την οποία περισσότεροι από 200 δημοσιογράφοι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις 7 Οκτωβρίου του 2023 κι έπειτα.

Όπως ο ίδιος τόνισε, οι δράσεις πρέπει στο εξής να εδράζονται σε τρεις πυλώνες: την προστασία των δημοσιογράφων και των εργαζομένων στα ΜΜΕ, την πρόσβαση των αμάχων και των τοπικών και διεθνών ΜΜΕ σε έγκαιρη και ακριβή πληροφόρηση και τη δυνατότητα εκκένωσης για όσους επιθυμούν ή πρέπει να φύγουν.

«Η προσήλωση της Ελλάδας είναι διαχρονική και ουσιαστική», επεσήμανε ο ίδιος, υπογραμμίζοντας πως «η προστασία πρέπει να συνοδεύεται από λογοδοσία.

Με Ρούμπιο

Διμερή συνάντηση είναι προγραμματισμένο να έχει ο Γιώργος Γεραπετρίτης και με τον ομόλογό του από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ενώ πρόκειται να παρακαθίσει στο Διατλαντικό Δείπνο που διοργανώνει απόψε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Ο οποίος έβαλε, τρόπον τινά, στη «θέση» του τον Τούρκο πρόεδρο (λίγες ώρες μετά την προκλητική ομιλία Ερντογάν στον ΟΗΕ) μέσω συνέντευξης που έδωσε σε αμερικανικό δίκτυο και η οποία προκάλεσε μεγάλο εκνευρισμό στην Τουρκία και τα τουρκικά ΜΜΕ.

Εκεί και ενώ του ζητήθηκε να σχολιάσει δηλώσεις του Τούρκου προέδρου σύμφωνα με τις οποίες αμφισβητούσε τον Πρόεδρο Τραμπ για τους ισχυρισμούς του περί αποτελεσματικότητας στον τερματισμό πολέμων, ο Μάρκο Ρούμπιο είπε πως «αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να λένε ό,τι θέλουν αλλά στο τέλος της ημέρας, όταν θέλουν να γίνει κάτι, θέλουν να έρθουν στον Λευκό Οίκο».

Ο ίδιος, επιπλέον, σημείωσε πως «όλες αυτές οι χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, παρεμπιπτόντως, μας ικετεύουν να εμπλακούμε», ενώ πρόσθεσε – αφού αναφέρθηκε στο ότι ο πρόεδρος Ερντογάν έρχεται αυτή τη βδομάδα στον Λευκό Οίκο, πως «έχουμε ηγέτες που μας παρακαλούν να συμμετάσχουν, μας τηλεφωνούν και λένε, “Μπορούμε να συμπεριληφθούμε; Μπορείτε να μας φέρετε μέσα; Μπορώ να έχω πέντε λεπτά για να σφίξω το χέρι του προέδρου;».