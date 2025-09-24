Άνοιξε ο σταθμός του Μετρό «Ευαγγελισμός». Ο σταθμός είχε τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας λόγω τεχνικής βλάβης σε κυλιόμενη κλίμακα που προκάλεσε έκλυση καπνού, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.
Οι συρμοί διέρχονταν από τον σταθμό χωρίς στάση.
Σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο Τζάνειο 20χρονος ναυτικός του Blue Star Χίος, όταν παγιδεύτηκε σε υδατοστεγή πόρτα του πλοίου στο λιμάνι. Προανάκριση διενεργεί το Λιμενικό, ενώ ενημερώθηκε ο εισαγγελέας.
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της Βοιωτίας, όπου μία 62χρονη γυναίκα δεν δήλωσε τον θάνατο της μητέρας της και την έθαψε σε έναν στάβλο δίπλα στο σπίτι της, προκειμένου να συνεχίσει «στα χαρτιά» να φαίνεται ζωντανή και να εισπράττει τη σύνταξη και τα επιδόματά της. Ο αυτοσχέδιος λάκκος και η έρευνα για την απάτη […]
Εκτός λειτουργίας τέθηκε προσωρινά ο σταθμός του Μετρό Ευαγγελισμός. Όπως ενημερώνει η ΣΤΑΣΥ, ο λόγος είναι μια τεχνική βλάβη που παρουσιάστηκε σε κυλιόμενη κλίμακα, η οποία ως αποτέλεσμα είχε την έκλυση καπνού. Οι συρμοί διέρχονται από τον σταθμό χωρίς στάση.
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του έχει πολύ χιούμορ.
Ένας ηλικιωμένος κάτοικος της Δολιανής Ζαγορίου νοσηλεύεται με σοβαρά τραυμάτα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, ύστερα από επίθεση αρκούδας, ενώ βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, το ζώο, που είχε μπει στην αυλή αναζητώντας φρούτα, όρμησε στον άνδρα, προκαλώντας του βαριά τραύματα. Συγχωριανοί που άκουσαν τις φωνές του έσπευσαν να τον βοηθήσουν και […]