Άνοιξε ο σταθμός του Μετρό «Ευαγγελισμός». Ο σταθμός είχε τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας λόγω τεχνικής βλάβης σε κυλιόμενη κλίμακα που προκάλεσε έκλυση καπνού, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.

Οι συρμοί διέρχονταν από τον σταθμό χωρίς στάση.

