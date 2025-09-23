Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα βρετανικά μέσα είναι σοκαριστικά και αρκετοί ειδικοί μιλούν για «κρίση» αλλά και για «μετατόπιση» της εγκληματικότητας σεξουαλικών αδικημάτων σε πολύ μικρές ηλικίες.

Τα περιστατικά λαμβάνουν μεγάλες αλλά και σοκαριστικές διαστάσεις και οι επικεφαλής των αστυνομικών αρχών προειδοποιούν ότι αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα το αποτελέσματα για την κοινωνία θα είναι καταστροφικά.

Από την μία έχουμε αύξηση των καταγεγραμμένων περιστατικών παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης και από την άλλη έχουμε μείωση στην ηλικιακή ομάδα των δραστών.

Η Εθνική Ένωση για Άτομα που Κακοποιήθηκαν στην Παιδική Ηλικία (NAPAC) δημοσίευσε πρόσφατα έρευνα στην οποία κατατάσσει τα περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης μεταξύ ανηλίκων πιο διαδεδομένη και από τα περιστατικά που αφορούν συμμορίες grooming.

Μόνο για την Αγγλία και την Ουαλία από το σύνολο των εγκλημάτων σεξουαλικής κακοποίησης που σε απόλυτο αριθμό ήταν 39,049 το 2023, το 52% των δραστών ήταν ηλικίας μεταξύ 10 και 17 ετών.

Περίπου το 41% αυτών των περιστατικών με πρωταγωνιστές ανηλίκους αφορά άσεμνες εικόνες παιδιών, οι περισσότερες από τις οποίες είναι γυμνές φωτογραφίες που λαμβάνονται από τους ίδιους τους εφήβους πριν τις διαμοιραστούν με τον φίλο ή σύντροφό τους. Στην συνέχεια αυτές οι φωτογραφίες διαμοιράζονται και με άλλα πρόσωπα.

Το ακόμα πιο σοκαριστικό όμως είναι το ποσοστό του 17% που αντιπροσωπεύει τα σεξουαλικά εγκλήματα βιασμού που διαπράττονται εναντίον παιδιών από άλλα παιδιά.

Τα στατιστικά στοιχεία αυτά δείχνουν ότι έχει σημειωθεί «θεμελιώδης μετατόπιση» στην εγκληματικότητα, έχει δηλώσει πρόσφατα στο Sky News, η διευθύνουσα σύμβουλος της NAPAC, Gabrielle Shaw.

Όπως φαίνεται μετά από έρευνα του κέντρου, για μια γενιά αγοριών, ο διαμοιρασμός γυμνών φωτογραφιών της φίλης τους είναι κάτι φυσιολογικό.

Δεδομένα από τις αστυνομικές δυνάμεις στην Αγγλία και την Ουαλία μεταξύ 2019 και 2022 και δημοσιεύονται στον οργανισμό safeguarding network υποδεικνύουν:

Αύξηση κατά 40% στις αναφορές σεξουαλικών επιθέσεων και βιασμών όπου τόσο το φερόμενο θύμα όσο και ο δράστης ήταν κάτω των 18 ετών.

Αύξηση κατά 33% στις αναφορές βιασμού και αύξηση 26% στις αναφορές όπου ο ισχυρισμός αφορούσε παιδί ηλικίας κάτω των 10 ετών.

Σοκαριστικές μαρτυρίες – Περιστατικά «τελετουργικής κακοποίησης»

Το SkyNews μπήκε στην σχετική γραμμή βοήθειας NAPAC στο Στόκπορτ, και οι μαρτυρίες είναι συγκλονιστικές. Εκεί οι χειριστές κλήσεων μιλούν με θύματα που έχουν υποστεί κάθε είδους κακοποίηση.

Η Sam Booth, μια από τις εργαζόμενες στη NAPAC επί 10 ολόκληρα χρόνια μιλά για ένα περιστατικό «τελετουργικής κακοποίησης».

«Η σατανική τελετουργική κακοποίηση είναι κακοποίηση από μια ομάδα ανθρώπων. Φορούν ρόμπες με κουκούλες. Θα μπορούσαν να είναι παιδιά ή έφηβοι, θα μπορούσαν να κακοποιηθούν τελετουργικά, σεξουαλικά… για να αναθρέψουν κάποιο είδος δαίμονα».

Ένας άλλος άνδρας κάλεσε τη γραμμή βοήθειας και περιέγραφε ότι ξυλοκοπήθηκε τόσο άσχημα ως παιδί από τον πατέρα του που έμεινε με σπασμένα κόκαλα. Το θύμα πρέπει τώρα να φροντίζει τον ηλικιωμένο πατέρα του, κάτι που του ξυπνάει οδυνηρές αναμνήσεις.

«Είπε, “Δόξα τω Θεώ που υπάρχουν άνθρωποι σαν εσένα με τους οποίους μπορώ να μιλήσω”». Είπε στην υπάλληλο αφού τον άκουσε υπομονετικά και γεμάτη κατανόηση.

Η υπηρεσία υποστήριξης της NAPAC ακούει περίπου 10.000 θύματα κάθε χρόνο – και ο οργανισμός συνεργάζεται επίσης με την αστυνομία για την αντιμετώπιση ομαδικών σεξουαλικών αδικημάτων. Και αυτά μόνο στη Βρετανία.

H σεξουαλική κακοποίηση παιδιών σε αριθμούς

Όπως δημοσιεύει στην επίσημη ιστοσελίδα του ο Οργανισμός υπηρεσιών πρόνοιας για τα παιδιά στην Ουάσινγκτον :

· 1 στα 4 κορίτσια και 1 στα 13 αγόρια στις ΗΠΑ εκτιμάται ότι έχουν δεχθεί μιας μορφής σεξουαλική κακοποίηση. (Αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης 2024)

· Το Ευρωπαϊκό συμβούλια αναφέρει ότι 1 στα 5 παιδιά έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά σύμφωνα με τα στοιχεία του 2022.

· Παγκοσμίως και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας ο αριθμός αυτός εκτιμάται ότι φτάνει στα 1 δισεκατομμύριο παιδιά.