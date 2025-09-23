Ένα εκτεταμένο δίκτυο που περιλάμβανε περισσότερους από 300 διακομιστές και πάνω από 100.000 κάρτες SIM, με τη δυνατότητα να προκαλέσει χάος στο τηλεπικοινωνιακό σύστημα της Νέας Υόρκης, εξάρθρωσαν οι αμερικανικές αρχές, λίγες μόνο ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με τη Secret Service, η οποία έχει την ευθύνη για την προστασία υψηλόβαθμων πολιτικών προσώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες, το δίκτυο αυτό δεν περιοριζόταν μόνο στη δημιουργία ανώνυμων τηλεφωνικών κλήσεων που περιείχαν απειλές. Είχε τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί για μια σειρά από επιθέσεις με σοβαρές συνέπειες στην ασφάλεια των επικοινωνιών.

Στην επίσημη ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι οι συσκευές αυτές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε:

Απενεργοποίηση πύργων κινητής τηλεφωνίας , διακόπτοντας κρίσιμες γραμμές επικοινωνίας.

Επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας (DDoS attacks) , οι οποίες θα είχαν τη δυνατότητα να παραλύσουν δίκτυα μεγάλης κλίμακας.

Διευκόλυνση ανώνυμων και κρυπτογραφημένων επικοινωνιών μεταξύ πιθανών κακόβουλων παραγόντων και εγκληματικών οργανώσεων, καθιστώντας δυσκολότερη την ανίχνευση και παρακολούθησή τους.

Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει τον αυξανόμενο κίνδυνο που προέρχεται από τις νέες τεχνολογίες και τις δυνατότητες που δίνουν σε οργανωμένα δίκτυα για επιθέσεις μεγάλης κλίμακας. Δεν είναι τυχαίο ότι οι αρχές προχώρησαν σε αυτή την επιχείρηση σε μια χρονική στιγμή όπου στη Νέα Υόρκη αναμένονται δεκάδες ηγέτες κρατών και χιλιάδες εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών.

Η επιτυχής εξάρθρωση του δικτύου θεωρείται ένα κρίσιμο πλήγμα στην προσπάθεια κακόβουλων παραγόντων να αποσταθεροποιήσουν τις επικοινωνίες στην καρδιά της αμερικανικής μητρόπολης, ιδίως σε μια περίοδο με τόσο αυξημένα μέτρα ασφαλείας.