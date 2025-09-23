Ενώπιον των δημοσιογράφων, ως εκπρόσωπος των ποδοσφαιριστών, ο Μπάμπα Ράχμαν έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ετοιμότητας και φιλοδοξίας, λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα του ΠΑΟΚ στη League Phase του Europa League.

Με ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση, ο Γκανέζος μπακ αναφέρθηκε τόσο στους υψηλούς ευρωπαϊκούς στόχους της ομάδας όσο και στις πρόσφατες αγωνιστικές δυσκολίες, τονίζοντας ότι η αναμέτρηση με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ αποτελεί μια νέα ευκαιρία για τον «Δικέφαλο» να δείξει τον πραγματικό του χαρακτήρα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην συνέντευξη Τύπου ο Μπάμπα Ράχμαν:

Για το αν ο ΠΑΟΚ ειναι πιο έμπειρος και με μεγαλύτερο κίνητρο πλέον στην Ευρώπη: «Αυτή την χρονιά έχουμε μεγάλες ελπίδες και μεγάλους στόχους για αυτή την διοργάνωση. Αύριο είναι η αρχή με την Μακάμπι και ειμαστε με μεγάλο κίνητρο για να ξεκινήσουμε καλά και να συνεχίσουμε όσο πιο μακριά γίνεται. Στην δεύτερη μας συμμετοχή στην League Phase θέλουμε να τα πάμε καλύτερα».

Για μια δύσκολη εβδομάδα με δύο αρνητικά αποτελέσματα και το αν η ομαδα έχει επηρεαστεί ή έχει μείνει μακριά από αυτά: «Δεν είμαστε φυσικά ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι δεν κερδίσαμε τα δύο τελευταία ματς. Μετά από κάθε ματς κάνουμε ανάλυση και να δουμε τα θετικά και τα αρνητικά. Με την Μακάμπι ειναι ένα άλλο ματς, μια άλλη ευκαιρία για να κερδίσουμε. Θα βάλουμε τα δυνατά μας για να πάρουμε την νίκη και να κάνουμε χαρούμενο τον κόσμο μας».

Για το αν είναι ψυχολογικό το θέμα του γκολ στον ΠΑΟΚ και τι πιστεύει ο ίδιος για αυτό το ζήτημα: «Για μένα πιστεύω ότι το να δημιουργείς φάσεις είναι κάτι καλό, το να σκοράρεις είναι κάτι άλλο. Εκτιμώ ότι σε κάθε ματς αν σκοράρεις νωρίς ή να βάλεις πρώτος γκολ σου δίνει ψυχολογία. Δεν έχει να κάνει με θέμα ψυχολογίας, είναι και θέμα τύχης. Στα τελευταία ματς δεν σκοράραμε όσο θα έπρεπε βάσει ευκαιριών και πρέπει να βελτιωθούμε στην αποτελεσματικότητα. Το έχουμε εντοπίσει και δουλεύουμε πάνω σε αυτό για το διορθώσουμε».