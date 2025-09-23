Το Netflix εξασφάλισε τα δικαιώματα για τη δημιουργία μιας live-action ταινίας, βασισμένης στο κλασικό παιδικό βιβλίο «Miss Nelson Is Missing», με πρωταγωνίστρια τη Μελίσα ΜακΚάρθι (Melissa McCarthy). Τη διασκευή του βιβλίου, το οποίο έγραψε το 1977 ο Χάρι Άλαρντ (Harry Allard) και εικονογράφησε ο Τζέιμς Μάρσαλ (James Marshall), θα αναλάβει ο Μπραντ Κόπελαντ (Brad Copeland).

Η γνωστή σειρά βιβλίων εστιάζει σε μια σχολική τάξη γεμάτη άτακτους μαθητές που φέρονται άσχημα στη δασκάλα τους, Miss Nelson. Όταν η δασκάλα εξαφανίζεται ξαφνικά, τη θέση της παίρνει η αυστηρή Viola Swamp. Πολύ σύντομα, τα παιδιά συνειδητοποιούν πόσο τους λείπει η καλή τους δασκάλα και προσπαθούν να την εντοπίσουν. Όπως αναφέρει το Variety, η Μελίσα ΜακΚάρθι θα ερμηνεύσει και τους δύο ρόλους.

Την παραγωγή της ταινίας αναλαμβάνουν η Ρις Γουίδερσπουν (Reese Witherspoon) και η Λόρεν Νόισταντερ (Lauren Neustadter) μέσω της Hello Sunshine, μαζί με τον Λόρενς Γρέι (Lawrence Grey) για λογαριασμό της Grey Matter, τη Καρολίν Φρέιζερ (Caroline Fraser) για την HarperCollins, καθώς και τη ΜακΚάρθι με τον σύζυγό της, Μπεν Φαλκόνε (Ben Falcone) μέσω της On the Day Productions. Αξίζει να σημειωθεί πως η ΜακΚάρθι έχει ήδη συνεργαστεί με το Netflix στις ταινίες «Superintelligence» και «Thunder Force».

Εκτός από τη νέα ταινία του Netflix, η ΜακΚάρθι πρόκειται να πρωταγωνιστήσει ως Patsy Ramsey στη μίνι σειρά της Paramount+ «The Murder of JonBenét Ramsey» (προσωρινός τίτλος).