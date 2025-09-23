Από την 1η Οκτωβρίου τίθενται σε ισχύ οι χειμερινές ώρες κοινής ησυχίας, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Μαρτίου 2026.Το μέτρο εφαρμόζεται κάθε χρόνο με στόχο την προστασία της καθημερινότητας των πολιτών και τη διασφάλιση της ηρεμίας στις κατοικημένες περιοχές.

Κατά τη χειμερινή περίοδο απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα που προκαλεί όχληση τις ώρες κοινής ησυχίας: από τις 15:30 έως τις 17:30 και από τις 22:00 έως τις 07:30.

Στα χρονικά αυτά διαστήματα δεν επιτρέπονται έντονες εργασίες, η χρήση θορυβωδών συσκευών, η δυνατή μουσική ή οποιαδήποτε άλλη πράξη που διαταράσσει τη γαλήνη της γειτονιάς.

Για τη θερινή περίοδο, από την 1η Απριλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου, οι ώρες κοινής ησυχίας είναι από τις 15:00 έως τις 17:30 και από τις 23:00 έως τις 07:00.

Η τήρηση των ωρών κοινής ησυχίας ελέγχεται από την Αστυνομία, η οποία σε περίπτωση παραβάσεων μπορεί να επιβάλει κυρώσεις.

Κατά τις ώρες κοινής ησυχίας απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών ή δραστηριοτήτων που προκαλούν θόρυβο, εκτός εάν υπάρχει έκτακτη ανάγκη και δοθεί ειδική άδεια από τον αρμόδιο διοικητή Αστυνομικού Τμήματος.

Απαγορεύεται επίσης η λειτουργία μουσικών οργάνων, ραδιοφώνου ή τηλεόρασης σε υψηλή ένταση, οι δυνατές φωνές, οι θορυβώδεις χοροί και κάθε άλλη πράξη που προκαλεί όχληση σε κατοικίες ή ιδιωτικούς χώρους.

Απαγορεύονται τα τραγούδια, οι φωνασκίες και η χρήση μουσικών οργάνων σε δρόμους, πλατείες και δημόσιους χώρους, καθώς και μέσα σε οχήματα που μεταφέρουν επιβάτες.

Οι θορυβώδεις συμπεριφορές σε καφενεία, σφαιριστήρια και άλλα δημόσια κέντρα δεν επιτρέπονται, ούτε οι έντονες συζητήσεις των θαμώνων.

Επιπλέον, απαγορεύονται φωνές ή διαπληκτισμοί σε σταθμούς λεωφορείων και ταξί, η θορυβώδης φόρτωση ή εκφόρτωση εμπορευμάτων από φορτηγά και η λειτουργία κινητήρων οχημάτων που παραμένουν σταθμευμένα.