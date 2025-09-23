Ξεκίνησαν οι μελέτες για την επέκταση του Μετρό της Αθήνας προς το Ελληνικό και τη Γλυφάδα, ενώ δρομολογούνται και νέες επεκτάσεις στο δίκτυο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Νίκου Κουρέτα, Διευθύνοντος Συμβούλου της Ελληνικό Μετρό, στο 8ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών – ITC 2025.

Ο κ. Κουρέτας ανέφερε πως η πρώτη φάση των επεκτάσεων αφορά τη γραμμή από την Ανθούπολη προς το Ίλιον, με την κατασκευή τριών σταθμών σε Παλατιανή, Ίλιον και Άγιο Νικόλαο. Παράλληλα, όπως σημείωσε, προβλέπεται ο εκσυγχρονισμός του αμαξοστασίου στον Ελαιώνα.

Επιπλέον, έχουν ήδη ξεκινήσει οι μελέτες για τη σύνδεση του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με το δίκτυο του μετρό, ενισχύοντας τη διασύνδεση σημαντικών πολιτιστικών υποδομών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων, ο κ. Κουρέτας διευκρίνισε πως κάποιες μελέτες αναμένεται να διαρκέσουν από πέντε έως και δέκα χρόνια, ενώ ορισμένες ενδέχεται να απαιτήσουν ακόμη περισσότερο χρόνο.

Όπως εξήγησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό, τα έργα του μετρό χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό δυσκολίας και πολυπλοκότητας, καθώς απαιτείται η ολοκλήρωση πολλών σταδίων μελετών πριν την έναρξη των εργολαβιών. Τόνισε επίσης τη σημασία της εκπόνησης αξιόπιστων μελετών, της σωστής επίβλεψης και της άμεσης αντιμετώπισης των προκλήσεων που προκύπτουν κατά την υλοποίηση.

Προτεραιότητα στην ενίσχυση των σιδηροδρομικών υποδομών

Ο Νίκος Κουρέτας υπογράμμισε, τέλος, την αναγκαιότητα ανάπτυξης του υπεραστικού σιδηρόδρομου στην επαρχία, αλλά και της επέκτασης των μέσων σταθερής τροχιάς στα μεγάλα αστικά κέντρα, με στόχο τη βελτίωση των μετακινήσεων και την αναβάθμιση των δημόσιων μεταφορών στη χώρα.