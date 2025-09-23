Η αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, παρουσιάζει καθημερινά τις προβλέψεις της για όλα τα ζώδια και δίνει πρακτικές συμβουλές για την προσωπική και επαγγελματική ζωή. Σήμερα, σύμφωνα με τα άστρα, ορισμένα ζώδια θα χρειαστεί να δείξουν περισσότερη υπομονή, ενώ άλλα θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν σημαντικά βήματα σε σχέσεις και δουλειά.

Η Βίκυ Παγιατάκη επισημαίνει ότι η ημέρα είναι ευνοϊκή για συζητήσεις και επαφές με κοντινά πρόσωπα, αλλά συνιστά προσοχή σε αποφάσεις που αφορούν μεγάλα οικονομικά ζητήματα.

Δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις για κάθε ζώδιο και προετοιμαστείτε για μια ημέρα γεμάτη ενέργεια, προκλήσεις και ευκαιρίες, ακολουθώντας τις συμβουλές της γνωστής αστρολόγου.