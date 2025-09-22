Η υπηρεσία κυβερνοασφάλειας της ΕΕ (ENISA) ανακοίνωσε ότι τα προβλήματα που παρατηρούνται από την Παρασκευή στα συστήματα αυτόματου check-in ευρωπαϊκών αεροδρομίων οφείλονται σε κακόβουλο λογισμικό τύπου ransomware.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ENISA, «ο τύπος του λυτρισμικού έχει εντοπιστεί. Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης έχουν ξεκινήσει έρευνα».

Την Παρασκευή, χάκερς επιτέθηκαν στην εταιρεία Collins Aerospace, η οποία παρέχει συστήματα καταγραφής και ελέγχου επιβατών σε αρκετά ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα να παρουσιαστούν προβλήματα στο αεροδρόμιο Χίθροου της Βρετανίας – το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Ευρώπης – καθώς και στα αεροδρόμια των Βρυξελλών και του Βερολίνου.

Παραμένουν τα προβλήματα στο Βερολίνο

Το αεροδρόμιο του Βερολίνου εξακολουθεί να λειτουργεί με περιορισμούς, ενώ σήμερα αναμένεται να υποδεχθεί περισσότερους από 92.000 ταξιδιώτες, αριθμός που υπερβαίνει τον μέσο όρο λόγω του χθεσινού μαραθωνίου στην πρωτεύουσα της Γερμανίας.

Νωρίτερα, η Collins Aerospace επεσήμανε ότι βρίσκεται σε συνεργασία με τα αεροδρόμια που επηρεάστηκαν από την κυβερνοεπίθεση και ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο αναβάθμισης του λογισμικού της, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η ομαλή λειτουργία των συστημάτων.