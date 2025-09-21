Συνεχίζονται και σήμερα (21/9) οι δυσκολίες για τους επιβάτες στα μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, μία ημέρα μετά την εκτεταμένη κυβερνοεπίθεση που έπληξε το λογισμικό για τα check-in.

Στις Βρυξέλλες, το αεροδρόμιο ανακοίνωσε ότι θα ακυρωθεί το 50% των προγραμματισμένων αναχωρήσεων της Κυριακής 21 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να αποτραπούν τεράστιες ουρές και καθυστερήσεις. Mάλιστα, ο διεθνής φορέας διαχείρισης της ασφάλειας στις αεροπορικές μεταφορές Eurocontrol, έχει ήδη ζητήσει από τις αεροπορικές εταιρείες να μειώσουν κατά το ήμισυ το πρόγραμμα πτήσεων από και προς την πόλη έως και τη Δευτέρα.

Αντίστοιχα προβλήματα παρατηρούνται στο Χίθροου του Λονδίνου, όπου σε αρκετές πτήσεις υπήρξαν καθυστερήσεις λόγω τεχνικού ζητήματος που επηρέασε το λογισμικό πολλών εταιρειών, αλλά και στο αεροδρόμιο Brandenburg του Βερολίνου, με αυξημένους χρόνους αναμονής.

Η RTX, μητρική της Collins Aerospace – προμηθεύτρια του λογισμικού Muse που χρησιμοποιείται για check-in και παραλαβή αποσκευών – επιβεβαίωσε πως σημειώθηκε «διατάραξη που σχετίζεται με κυβερνοεπίθεση» σε συγκεκριμένα αεροδρόμια. Η εταιρεία ανέφερε ότι η βλάβη περιορίζεται στις ηλεκτρονικές διαδικασίες, ενώ υπάρχουν εναλλακτικές χειροκίνητες λύσεις.

Collins Aerospace, il colosso dell’aerospazio con il cuore anche a Torino colpito dal cyber attacco https://t.co/y87NjlbAsy — La Stampa (@LaStampa) September 20, 2025

Στο Χίθροου, η British Airways λειτούργησε μέσω εφεδρικού συστήματος, όμως οι περισσότερες άλλες εταιρείες επηρεάστηκαν. Η διοίκηση του αεροδρομίου προειδοποίησε για πιθανές νέες καθυστερήσεις καθώς συνεχίζεται η αποκατάσταση, ζητώντας συγγνώμη από τους επιβάτες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την πλευρά της, παρακολουθεί στενά την υπόθεση και ανέφερε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως η επίθεση ήταν «εκτεταμένη ή σοβαρή».

Σύμφωνα με την πλατφόρμα FlightAware, εκατοντάδες πτήσεις καθυστέρησαν το Σάββατο. Στην Ιρλανδία, τα αεροδρόμια Δουβλίνου και Κορκ ανέφεραν μικρές επιπτώσεις, ενώ ορισμένες εταιρείες προχώρησαν σε χειροκίνητο check-in. Η EasyJet και η Ryanair, που δεν χρησιμοποιούν το Χίθροου, δήλωσαν ότι οι πτήσεις τους πραγματοποιήθηκαν κανονικά. Στο Δουβλίνο, πάντως, το Terminal 2 εκκενώθηκε προσωρινά λόγω ύποπτης αποσκευής, η οποία αποδείχθηκε ακίνδυνη.

Τα σενάρια και οι υποψίες

Ανυπόστατες χαρακτηρίζει το BBC τις υποψίες για κυβερνοεπίθεση από χάκερ που χρηματοδοτούνται από το Κρεμλίνο υπενθυμίζοντας ότι όλες οι μεγάλες επιθέσεις τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί από εγκληματικές συμμορίες που «έχουν κερδίσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια ετησίως κλέβοντας δεδομένα ή χρησιμοποιώντας ransomware για να προκαλέσουν χάος και να αποσπάσουν λύτρα σε bitcoin».

Ειδικοί στον κυβερνοχώρο τόνισαν πάντως ότι επίθεση ransomware, μπορεί να διαπραχθεί καιι από κρατικά χρηματοδοτούμενους φορείς, με σαφείς υπαινιμό για ρωσική εμπλοκή. Πολλές συμμορίες χάκερ έχουν την έδρα τους στη Ρωσία ή σε άλλες πρώην σοβιετικές χώρες, ωστόσο Βρετανοί και Αμερικανοί χάκερ κατηγορούνται για την πραγματοποίηση πρόσφατων μεγάλων κυβερνοεπιθέσεων εναντίον του καζίνο του Λας Βέγκας, της M&S, της Co-op και της Transport for London, σύμφωνα με το BBC.

Τo τελευταίο κύμα κυβερνοεπιθέσεων έπληξε τομείς από την υγειονομική περίθαλψη και την άμυνα έως το λιανικό εμπόριο και την αυτοκινητοβιομηχανία Jaguar Land Rover.