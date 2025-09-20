Οι βρετανικές Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο ρωσικής εμπλοκής στην κυβερνοεπίθεση που προκάλεσε χάος στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, το μεγαλύτερο στη Βρετανία. Η επίθεση έθεσε εκτός λειτουργίας την Collins Aerospace, εταιρεία που παρέχει κρίσιμες υπηρεσίες σε διεθνείς αερομεταφορείς, οδηγώντας σε ντόμινο ακυρώσεων και καθυστερήσεων.

Η αναστάτωση δεν περιορίστηκε στο Λονδίνο. Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ανακοίνωσε ότι οι μισές πτήσεις που είναι προγραμματισμένες να αναχωρήσουν αύριο Κυριακή θα πρέπει να ακυρωθούν, ενώ αντίστοιχα προβλήματα αναφέρθηκαν και στο Βερολίνο.

Η Collins Aerospace, θυγατρική της Raytheon Technologies, θεωρείται κρίσιμος κόμβος για τη λειτουργία συστημάτων κρατήσεων, επικοινωνιών και διαχείρισης πτήσεων.

Η πιθανή ρωσική εμπλοκή έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενων εντάσεων με τη Δύση, ενώ τα βρετανικά ΜΜΕ πιέζουν την κυβέρνηση Στάρμερ να απαντήσει αν υπάρχει υποψία ρωσικής εμπλοκής πίσω από την επίθεση.

Οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες έθεσαν το ζήτημα της ρωσικής εμπλοκής στην σημερινή κυβερνοεπίθεση.

Ο εκπρόσωπος Εξωτερικών Υποθέσεων του κόμματος, Κάλουμ Μίλερ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε δήλωση σχετικά με το αν πιστεύει ότι το Κρεμλίνο φέρει ευθύνη.

«Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί άμεσα σε δήλωση σχετικά με το αν πιστεύει ότι υπήρξε ρωσική εμπλοκή σε αυτήν την κυβερνοεπίθεση.

«Μετά την κατάφωρη παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου, η κυβέρνηση πρέπει να διαπιστώσει επειγόντως εάν ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιτίθεται τώρα στα κυβερνοσυστήματά μας.

«Εάν το Κρεμλίνο βρίσκεται πίσω από αυτήν την επίθεση, προκαλώντας χάος στο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιό μας, πρέπει να είμαστε σθεναροί στην αντίδρασή μας», πρόσθεσε.

Έχει όλα τα χαρακτηριστικά

Ο πρώην συνταγματάρχης Φίλιπ Ίνγκραμ, 60 ετών, δήλωσε ότι, αν και είναι πολύ νωρίς για να υποθέσουμε ποιος μπορεί να κρύβεται πίσω από την επίθεση λόγω έλλειψης διαθέσιμων πληροφοριών, αυτή θα μπορούσε να συνδέεται με το Κρεμλίνο.

«Έχει όλα τα χαρακτηριστικά για να είναι κάτι που θα μπορούσε να έχει πίσω του τους Ρώσους», είπε στην Daily Mail.

«Ο Πούτιν προφανώς δοκιμάζει τις αντιδράσεις των διαφόρων χωρών του ΝΑΤΟ, τόσο τις στρατιωτικές όσο και τις πολιτικές. Το γεγονός ότι ρωσικοί κυβερνο-παράγοντες διερευνούν στοιχεία κρίσιμης εθνικής υποδομής, της οποίας τα αεροδρόμια αποτελούν βασικό μέρος, ταιριάζει απόλυτα με άλλες δραστηριότητες που βρίσκονται σε εξέλιξη».

Και αν το Κρεμλίνο βρίσκεται πίσω από την επίθεση, δεδομένων των άλλων δραστηριοτήτων που έχει πραγματοποιήσει τις τελευταίες εβδομάδες, «αυτό θα υποδηλώνει ότι υπάρχει μια συντονισμένη προσπάθεια από τον Βλαντιμίρ Πούτιν να διερευνήσει το ΝΑΤΟ και τις ευρύτερες ευρωπαϊκές χώρες», πρόσθεσε ο Ίνγκραμ.