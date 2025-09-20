Σε προληπτική εκκένωση προχώρησαν οι αρχές στον Τερματικό Σταθμό 2 του αεροδρομίου του Δουβλίνου, λόγω επιφυλακής ασφαλείας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της(DAA),του φορέα διαχείρισης του αεροδρομίου, η εκκένωση αποτελεί μέτρο προφύλαξης και πραγματοποιείται με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των επιβατών και του προσωπικού.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις (Gardaí) βρίσκονται στο σημείο, ενώ οι επιβάτες οδηγούνται σε προκαθορισμένους χώρους συγκέντρωσης.

Επίσης η αρχή διαχείρισης του αεροδρομίου προειδοποιεί πως ενδέχεται να υπάρξουν προσωρινές επιπτώσεις σε προγραμματισμένες πτήσεις και συνιστά στους ταξιδιώτες να επικοινωνούν με τις αεροπορικές τους εταιρείες για άμεσες ενημερώσεις.

«Η ασφάλεια των επιβατών και του προσωπικού μας είναι η απόλυτη προτεραιότητά μας», αναφέρεται στην ανακοίνωση ενώ προστίθεται πως θα ακολουθήσουν περισσότερες πληροφορίες μόλις αυτές καταστούν διαθέσιμες.

Μέχρι στιγμής, δεν προκύπτουν στοιχεία που να συσχετίζουν την εκκένωση με την κυβερνοεπίθεση, η οποία έχει προκαλέσει εκτεταμένη αναστάτωση σε πολλά ευρωπαϊκά αεροδρόμια.

Τέλος, η DAA ευχαρίστησε τους επιβάτες για την υπομονή και τη συνεργασία τους.

Με πληροφορίες από BBC