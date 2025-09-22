Στην πλήρη ικανοποίηση της για τα αποτελέσματα του 2024 εκφράζεται η διοίκηση της Rolex Ελλάς, όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης χρήσης. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 100,3 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 7,9% σε σχέση με τα 93 εκατ. ευρώ του 2023. Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση, η εταιρεία κατάφερε να διατηρήσει σταθερές τις πωλήσεις και τα λειτουργικά της έξοδα, ισχυροποιώντας τη θέση της στον κλάδο και τον ανταγωνισμό.

Ανοδική η πορεία των κερδών

Ο τζίρος Rolex Ελλάς, καταγράφοντας αύξηση κατά 12,6% το 2023 ανήλθε σε 93 εκατ. ευρώ με την εταιρεία να προσθέτει 10,5 εκατ. ευρώ στα ταμεία της.

Τα μικτά κέρδη της επιχείρησης ανήλθαν σε 17,9 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 12,8% σε σχέση με τα 15,8 εκατ. ευρώ του 2022, ενώ και το ποσοστό τους επί των πωλήσεων υπολογίσθηκε σε 19,3% για το 2023 από 19,2% την προηγούμενη χρονιά.

Τα καθαρά προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στο ποσό των 9,1 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 1,92% σε σχέση με τα 8,9 εκατ. του 2022, ενώ οριακή κάμψη (-0,1%) κατέγραψαν τα κέρδη μετά από φόρους που ανήλθαν στα 6,66 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, η διοίκηση δηλώνει την πλήρη ικανοποίησή της για τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν.

«Με γνώμονα την αντιμετώπιση των αυξημένων προκλήσεων στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον και την αύξηση του κόστους αγορών της, η εταιρεία κατάφερε να διατηρήσει ένα ικανοποιητικό επίπεδο πωλήσεων στην χρήση 2023 κρατώντας σταθερά τα λειτουργικά έξοδα της ισχυροποιώντας την θέση της στον κλάδο και τον ανταγωνισμό» αναφέρεται.

Διανομή μερίσματος

Για το 2024, η Rolex Ελλάς προγραμματίζει να αποδώσει μέρισμα συνολικού ύψους 7 εκατ. ευρώ στη μητρική της, Rolex Holding S.A., εκ των οποίων 4,02 εκατ. ευρώ προέρχονται από τα κέρδη του 2024 και 2,98 εκατ. ευρώ από προηγούμενα έτη. Το 2023 είχε αποδοθεί μέρισμα ύψους 6 εκατ. ευρώ, ενώ για την χρήση του 2022 το μέρισμα είχε ανέλθει σε 7,5 εκατ. ευρώ.

Προοπτικές για το 2025

Η εταιρεία εμφανίζεται αισιόδοξη για περαιτέρω αύξηση πωλήσεων το 2025, με βασικό προαπαιτούμενο τη διατήρηση του αυξημένου τουριστικού ρεύματος και τον έγκαιρο εφοδιασμό με διαθέσιμα μοντέλα, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες.

«Τέλος εποχής» για το κατάστημα στην πλατεία Κολοκοτρώνη

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ιστορικό κατάστημα Rolex στην πλατεία Κολοκοτρώνη, το πρώτο στην Ελλάδα, σταμάτησε τη λειτουργία του στις 25 Απριλίου 2025, μετά από 60 χρόνια συνεχούς λειτουργίας, λόγω αλλαγής ιδιοκτησίας του κτιρίου. Το κατάστημα στο Κολωνάκι, στην οδό Βαλαωρίτου 5, επεκτάθηκε και ανακαινίστηκε, διασφαλίζοντας την παρουσία της εταιρείας στην πρωτεύουσα.

Rolex Ελλάς: 32 χρόνια στην Ελλάδα

Η Rolex Ελλάς ιδρύθηκε το 1993 και εδρεύει στην Αθήνα, απασχολώντας σήμερα 48 άτομα και διαθέτοντας εκτεταμένο δίκτυο διανομέων. Το τεχνικό τμήμα συντήρησης και επισκευής ρολογιών λειτουργεί στην οδό Σταδίου, εξασφαλίζοντας ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση πελατών στην Ελλάδα.